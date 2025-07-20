假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已
國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠中華民國，罷免向中共輸誠的立委，剛剛好而已。
國民黨今早在基隆市黨部舉辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾支持面對罷免投票考驗的立委林沛祥。
朱立倫演說時，提及民進黨的罷免理由，講出「反共」最扯，因為國民黨反共列入黨章，國民黨反對共產主義，所以堅持民主自由，但也知道人民要安定，要和平，要好好過日子。國民黨反共，但是要和平。「民進黨不要騙了啦」，民進黨最高目標就是搞台獨，是假反共，最後搞成真戰爭。
林明智回應，國民黨說他們反共，卻放任立委傅崐萁帶著林沛祥等16名立委訪中（香港），與中國共產黨最高統戰機構「全國政協」主席王滬寧會面，聽共產黨的訓示。請問朱立倫，反共有這樣反的嗎？身為號稱反共的國民黨主席，不用表態嗎？
林明智說，這些立委回國後，開始提出多項毀憲亂政的提案，企圖降低中共武力犯台的成本，反共的朱立倫不用表態嗎？
林明智認為，立委當然要監督政府，但前提是要效忠中華民國，不是效忠中國共產黨，罷免這些向中共輸誠的立委，剛剛好而已。關心台灣這片土地的人民，7月26日請站出來，投下神聖的同意罷免票。
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