快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部主委林明智今天說，立委監督政府，前提是效忠中華民國，罷免向中共輸誠的立委，剛剛好而已。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部主委林明智今天說，立委監督政府，前提是效忠中華民國，罷免向中共輸誠的立委，剛剛好而已。圖／民進黨基隆市黨部提供

國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠中華民國，罷免中共輸誠的立委，剛剛好而已。

國民黨今早在基隆市黨部舉辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾支持面對罷免投票考驗的立委林沛祥。

朱立倫演說時，提及民進黨的罷免理由，講出「反共」最扯，因為國民黨反共列入黨章，國民黨反對共產主義，所以堅持民主自由，但也知道人民要安定，要和平，要好好過日子。國民黨反共，但是要和平。「民進黨不要騙了啦」，民進黨最高目標就是搞台獨，是假反共，最後搞成真戰爭。

林明智回應，國民黨說他們反共，卻放任立委傅崐萁帶著林沛祥等16名立委訪中（香港），與中國共產黨最高統戰機構「全國政協」主席王滬寧會面，聽共產黨的訓示。請問朱立倫，反共有這樣反的嗎？身為號稱反共的國民黨主席，不用表態嗎？

林明智說，這些立委回國後，開始提出多項毀憲亂政的提案，企圖降低中共武力犯台的成本，反共的朱立倫不用表態嗎？

林明智認為，立委當然要監督政府，但前提是要效忠中華民國，不是效忠中國共產黨，罷免這些向中共輸誠的立委，剛剛好而已。關心台灣這片土地的人民，7月26日請站出來，投下神聖的同意罷免票。

國民黨主席朱立倫（圖）今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥，批評民進黨最高目標是搞台獨，假反共最後搞成真戰爭。圖／報系資料照
國民黨主席朱立倫（圖）今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥，批評民進黨最高目標是搞台獨，假反共最後搞成真戰爭。圖／報系資料照
國民黨主席朱立倫（中）今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥，批評民進黨最高目標是搞台獨，假反共最後搞成真戰爭。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥，批評民進黨最高目標是搞台獨，假反共最後搞成真戰爭。記者邱瑞杰／攝影

罷免 民進黨 朱立倫 戰爭 共產黨 中共

延伸閱讀

朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

林右昌稱國民黨恐怖愛人不值再愛 朱立倫：民進黨每天情勒不做事

反罷免 朱立倫雨中喊：台灣最大黨就是不同意賴清德黨

刑法修法朱立倫譴責綠委投反對票 吳思瑤：亂帶風向

相關新聞

館長現身國民黨青年沙龍 朱立倫邀他7月25日上凱道反惡罷

國民黨今舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。黨主席朱立倫致詞時再聲援民眾黨前主席柯文哲被關押11...

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠...

朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

國民黨主席朱立倫今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥。朱批評民進黨推動大罷免，完全沒有民主的思維，提到「反共」更扯，因...

批賴清德把台灣分2派 趙少康：為大罷免催票沒良心

台中市長盧秀燕昨到桃園趕場站台，不料遭嗆聲「怎麼不反共？」盧轉頭回「去救災啦」。中廣前董事長趙少康說，盧是有感而發，批這...

全台護國遶境結束加開1場在雲林 車隊百里接力掃街炒熱選情

進入罷免投票決戰黃金周，反共護台志工聯盟與罷團發起的「護國大遶境」雖已結束，今天外加一場延長賽「拔釘行動」在雲林登場，3...

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。