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廖偉翔揭罷免背後政黨操作 罷免案領銜人駁「我又不是民進黨」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
罷免案領銜人吳欣儒今在電視說明會後受訪。圖／民眾提供
罷免案領銜人吳欣儒今在電視說明會後受訪。圖／民眾提供

台中3藍委罷免公辦電視說明會，廖偉翔今率先登場。罷免案領銜人吳欣儒在電視說明會後受訪說，廖偉翔的答辯內容都在藍綠對決，「但我又不是民進黨，而是純粹的公民，講這些幹嘛」。廖偉翔則說，相信人民的眼睛是雪亮，呼籲出來投不同意票，讓國家恢復正軌，不要再撕裂仇恨對立下去。

吳欣儒說，廖偉翔在電視說明會都是針對民進黨在回答，不是對於公民的闡述回復，「我是純粹的公民，只關心我的議題」，廖的對象是西、南屯的選民，並非藍綠兩黨。

廖偉翔表示，今就是說出真話，告訴大家這場罷免背後究竟誰在操作，誰在煽動社會的仇恨對立，也希望透過說明會，讓民眾看看雙方的想法與內容，相信人民眼睛是雪亮，讓國家恢復正軌，不要再撕裂仇恨對立下去，應該用行動團結，而不是嘴巴說團結，台灣沒有內耗的本錢，希望趕快結束這場全台大惡霸。

國民黨立委廖偉翔。記者余采瀅／攝影
國民黨立委廖偉翔。記者余采瀅／攝影

罷免 廖偉翔

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