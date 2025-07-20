朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

國民黨主席朱立倫今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥。朱批評民進黨推動大罷免，完全沒有民主的思維，提到「反共」更扯，因為國民黨反共，但是要和平。民進黨就是搞台獨，是假反共，最後搞成真戰爭。

國民黨今早在基隆市黨部舉辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，朱立倫和擔任組發會主委的立委許宇甄，以及立委謝龍介、吳宗憲等人出席，展現力挺立委林沛祥的氣勢，籲請民眾26日出門投下不同意罷免票。

朱立倫說，任何1個總統，任何1個執政黨，發動對在野黨大罷免想都不敢想。前總統陳水扁也是少數執政，他敢想嗎？不敢想，前總統蔡英文（完全執政）當然不會，全世界沒有任何民主國家會搞大罷免。

朱立倫指民進黨說，因為台灣在野黨太凶了，所以要罷免掉。朱請民眾思考，全世界的在野黨哪有統統都同意，統統都不監督、不反對的。韓國（在野黨）凶不凶？美國的在野黨一樣反對，英在野黨一樣的反對，每一國都一樣，哪有在野黨是統統都同意的。

朱立倫認為民進黨的說詞，就是完全沒有民主的思維，這一次就是要摧毀台灣的民主。台灣人要展現給全世界看，我們的民主不會倒退40年，要展現給全世界看，台灣的人民是最有智慧的。

朱立倫也抨擊民進黨，講出最扯的議題是「要反共」，因為國民黨反共列黨章，國民黨反對共產主義，所以堅持民主自由，但也知道人民要安定，要和平，要好好過日子。所以國民黨反共，但是要和平。「民進黨不要騙了啦」，民進黨最高目標就是搞台獨，是假反共，最後搞成真戰爭。

朱立倫說，民進黨每天想要騙，想要魚目混珠，想要招搖撞騙。去年罷基隆市長謝國樑，說謝當市長，共軍來會開基隆港讓共軍上來，現在又說林沛祥，就是已經「嘸步了」。

朱表示，民進黨的奧步、招術都一樣，為了鬥爭，為了奪權，為了選舉，不是抹黑對方，就是抹紅對方，結果這兩年抓匪諜，抓共產黨，全部都在總統府、國安會、外交部，都在民進黨。這個沒有出息的政黨，可不可以進步一點，不要用這麼惡劣的招術。

朱立倫也指民進黨情勒百姓，完全不顧人民。普發現金1萬元，不是民進黨的錢，也不是政府的錢，是百姓多繳的。沒有超沒有話講，每年超收這麼多，超收的錢是老百姓交的，食衣住行育樂每件事都要繳稅，到超商買一瓶水也要繳稅。收入、支出、交易都要繳稅，不可能不用繳稅。

朱立倫說，去年稅收3兆7、8000億元左右，超收5200多億元，行政院長卓榮泰竟然騙老百姓，說現在只剩4400億元，不要騙人，因為去年超收的5000多億元，今年7月才入帳才決算，今年上半年又超收了2000多億元。民進黨政府想用情勒、假帳、裝窮騙百姓，就是為了7月26日（大罷免投票）而已，過後又說「不好意思，又超收這麼多」，民進黨真得是每一天在欺負老百姓。 國民黨主席朱立倫今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥，批評民進黨最高目標是搞台獨，假反共最後搞成真戰爭。記者邱瑞杰／攝影

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