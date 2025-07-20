藍喊罷免過傷兒虐 罷團盼推翻國會專制

大罷免黃金周造勢，罷團盼停止藍、白在國會強硬立法，藍營則由政治大咖出面，盼選民捍衛藍白修法成果。台中市長盧秀燕19日出席造勢活動時強調，若大罷免成功，將虐待兒童致死罰則上修的「剴剴條款」恐將遭到廢棄；但罷團也在立法院旁舉行造勢，領銜人之一的曹興誠呼籲民眾讓國家恢復正常。

藍營縣市長大出動

大罷免將於7月26日投票，19、20兩日是最後的假日造勢活動時間，雙方都積極動員爭取選民支持。民進黨團立委20、21日前往台東力挺罷免行動，包括莊瑞雄、陳培瑜、王美惠、黃捷、邱志偉等民進黨立委都到台東宣講、掃街，盼更多民眾出來罷免台東國民黨立委黃建賓。

國民黨也不甘示弱，在新北市、台中市舉辦大型造勢活動，包括前總統馬英九、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜，以及台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，等人全都上台開講，批評綠營發動這場大罷免有多不合理。

罷團以素人宣講

盧秀燕表示，國民黨與民眾黨通過修法，將虐待兒童致死罰則上修，民進黨全體反對，偌大罷免成功，這個法案保證會被廢棄，一定要出門投下不同意。蔣萬安在替國民黨立委王鴻薇宣傳反罷免時也說，中央政府4年超收1.8兆，都是民眾的納稅錢，呼籲中央依法盡速將1萬元發給民眾。

罷團則在立法院旁邊舉行造勢，包括董事長樂團、楊大正、大支等團體都上場表演炒熱氣氛，相較於藍營多位政治人物站台，罷團19日的活動除了民進黨立法院黨團，以及社民黨台北市議員苗博雅外，大多是素人上台宣講。聯電創辦人曹興誠強調，在野黨立委不顧程序正義，在推動法案時還使用暴力，公民一定要站出來罷免。

黃國昌北桃兩頭跑

另外，民進黨秘書長林右昌20日則陪同罷團在基隆掃街，國民黨主席朱立倫則在桃園舉行黃金周造勢晚會，民眾黨主席黃國昌除了在民進黨部前舉辦造勢，也會前往國民黨的桃園造勢場力挺反罷免；隨著大罷免投票日將近，雙方的競爭陷入白熱化、愈發激烈的狀態。

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