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批賴清德把台灣分2派 趙少康：為大罷免催票沒良心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中廣前董事長趙少康今赴泰山為立委洪孟楷站台。圖／立委洪孟楷辦公室提供
中廣前董事長趙少康今赴泰山為立委洪孟楷站台。圖／立委洪孟楷辦公室提供

台中市長盧秀燕昨到桃園趕場站台，不料遭嗆聲「怎麼不反共？」盧轉頭回「去救災啦」。中廣前董事長趙少康說，盧是有感而發，批這時扯反不反共，他的立場就是「反共反台獨」，抗中不能保台，民主才能保台，批賴總統把台灣分成中華民國派、台派，為大罷免催票沒良心。

趙今受訪表示，盧把台中資源拿去南部、嘉義救災，她一定是有感而發，批評這些黑熊民防團體，有去救災嗎？光賣避難包賺錢，這種時候還要扯這些，「我的立場就是反共反台獨」，抗中不能保台，民主才能保台。

趙說，用我們的民主制度、維護民主制度，且賴清德總統稱台灣分成中華民國派跟護台派，打仗中華民國派就不台了。他自己是中華民國派，真的打到最後的時候，他們也得上戰場也要護台。賴卻把台灣分成兩派，意思是說中華民國派不反共，賴此舉是為大罷免催票，有沒有道德良心，難道有資格做中華民國總統？

新北市長侯友宜則說，大家還是要團結一致救災，因為南部還災情蠻嚴重的，面對兩岸之間關係越來越緊張，國家安全每一個人都有責任避戰，以及和平溝通地走下去。

南投縣長許淑華指出，每縣市政府在救災都是互相支援，政治上因大罷免在即，罷團難免有很多情緒，相對比較緊張，不認為盧有失言，且國民黨立委在宣講時，也多少都會碰到不理性民眾，現在支持者也希望國民黨立委能用比較強硬的方式，回應執政黨，這件事就見仁見智。

趙少康 罷免 國民黨 台獨 侯友宜

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