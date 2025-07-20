劉建國指雲林拔釘罷團遭恐嚇 丁學忠：勿誤導大眾

立委劉建國今天出席雲林「護國大遶境」時表示，罷團成員遭恐嚇，連民進黨立委也被嗆聲；國民黨立委丁學忠則發布聲明呼籲公民團體與相關人士，不要為了政治操作而誤導大眾。

雲林拔釘罷免丁學忠團隊表示，「護國大遶境」雲林場車掃原於9日舉行，因風災取消，團隊今天上午在雲林縣平和國小前再次發動民主大車掃，大批鄉親騎乘機車到場集結，民進黨立委吳秉叡、許智傑及劉建國一同站上宣講車支持。

雲林拔釘罷團說，車隊今天會繞行雲林海線11個鄉鎮，沿途設置民眾「加油點」都聚集鄉親，大家一起為志工打氣、為民主加油。

劉建國致詞表示，今天在雲林舉行的護國大遶境是濁水溪以南最重要的場次；下午還有民進黨立委王義川、李柏毅共同參與，這次一定要罷免濁水溪以南最關鍵的一席立委。

劉建國說，雲林拔釘罷免丁學忠團隊相當艱辛，有時還會被恐嚇，前立委蘇治芬昨天在土庫鎮街頭宣講時，被騎乘電動輔助車民眾直接撞上肥皂箱；民進黨立委吳沛憶、黃捷日前分別在虎尾、麥寮宣講都被人嗆聲，還有騎機車民眾作勢碰撞，這區的罷免激烈程度，大家可想而知，雲林一定要大罷免大成功。

許智傑表示，毀憲亂政的法案背後，都有一隻無形的手，那就是中國共產黨；726大罷免如果沒有大成功，藍白立委一定會更囂張，這次大罷免一定要大成功，國家及立法院的運作才會恢復正常。

吳秉叡說，這次大罷免主要是保護台灣，維護台灣的民主政治，還有自由人權，雲林是農業大縣，自己在新北市的選民鄉親很多戶口都還在雲林，這些鄉親726都要回鄉支持大罷免，大家一起保護台灣。

丁學忠發布聲明表示，尊重民眾舉辦活動的自由，對於罷免團體的活動也予以尊重，但宣講內容不要將抹紅、造謠及仇恨帶來雲林。

丁學忠呼籲公民團體與相關人士，在行使民主權利的同時，也請尊重法治規範，不要為了政治操作而誤導大眾、煽動情緒，讓台灣珍貴的民主價值被曲解與消費。

丁學忠表示，將繼續專注爭取建設、服務選區，讓鄉親看到真正的改變與進步，一步一腳印向選民報告，上任1年來為地方爭取超過新台幣56億元經費，從防洪、交通、醫療、農業到青年福利都有具體成果。

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