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蘇治芬肥皂箱宣講遭人騎車衝撞 罷團志工無奈並譴責

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
前立委蘇治芬昨天在土庫馬光廟口宣講遭一男子騎電動輔助車衝撞。記者蔡維斌／翻攝
前立委蘇治芬昨天在土庫馬光廟口宣講遭一男子騎電動輔助車衝撞。記者蔡維斌／翻攝

罷免26日登場，進入倒數黃金周，各地催票開始熱烈，原本只在臉書發文的前立委蘇治芬兩天來也站出來幫忙拜票，不料昨天在土庫鎮馬光地區掃街，蘇治芬站在肥皂箱宣講時，遭一名騎電動輔助車男子衝撞，蘇無奈在臉書發文指「雲林怎變成這樣！」警方表示將進一步了解後再處理。

指罷團志工表示，蘇治芬昨下午約4時40分陪同罷團人員到土庫鎮馬光厝菜市場附近掃街催票，並到到當地信仰中心的順安宮前，由蘇前立委以肥皂箱方式路口宣講，突然有一名騎電動輔助車的男子，直接衝撞肥皂箱，站在肥皂箱上的蘇治芬一時重心不穩險些摔倒，幸無大礙。

當時也有一部遊覽車停在蘇治芬及罷團宣講的旁邊，志工無奈說，像有意阻擋宣講，因約過10分鐘宣講結束遊覽車就離開，「民主社會竟發生這種事情，即便不能容忍不同意見，也不該用這種方式」。

蘇治芬則在個人臉書貼文，指對於在馬光發生這種事情，她心情有說不上來的沮喪。「我早已經跟黨中央講得清清楚楚沒有要選！卻還要如此惡意攻擊我。」

蘇治芬指出，從大罷免二階開始感受一連串的羞辱，都是這麼粗殘，感觸自己建構的農業首都，原是要大家守著自己田地，營造三代同堂的農村生活，如今怎麼變得如此？不令人沮喪嗎？

民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國也譴責暴力行為，他表示，公民團體很辛苦不畏風雨行動，近日卻常受到危險的威脅，實不應該。

警方今天除呼籲大家理性並找到當事的黃姓男子，該男子係為領有身障手冊的行動不便者，至於是否蓄意衝撞或電動輔助車操作不當，將進一步釐清處理。

雲林 蘇治芬 罷免 劉建國

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