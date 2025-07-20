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罷免領銜人批有禮義廉恥就請辭 廖偉翔：課綱「廉恥」民進黨刪的

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
提議罷免廖偉翔的領銜人吳欣儒。圖／擷取自網路
提議罷免廖偉翔的領銜人吳欣儒。圖／擷取自網路

中選會公辦電視罷免說明會，罷免國民黨立委廖偉翔案的領銜人吳欣儒今現場宣讀蔣中正遺囑，要廖偉翔每天附誦，緊盯自己與黨內同志，強調廖如有禮義廉恥就該立刻請辭。立委廖偉翔則批罷團立場站不住腳，藍委推動許多福國利民的法案，回擊罷免所提出的理由。

第一階段中，提議罷免廖偉翔的領銜人吳欣儒表示，去年台灣國會發生暴力事件，過程中廖偉翔補了沈伯洋好幾拳，看到畫面很難過，為何要透過暴力通過法案？國民黨立委修選罷法就是想保護自己，「因為很多民眾想要罷免你們」，台灣人民已經看透，紛紛發起罷免公民運動，廖偉翔是把自己送上罷免火線。

吳欣儒說，藍委正在弱化國防、淡化主權，並由國民黨立院黨團總召傅崐萁帶領，發動傾向中國的法案，這些以黨為依歸的立委，強行通過違憲法案，還指責我們說謊；廖偉翔更在新光三越氣爆當天到現場直播作秀，讓民眾感到荒謬與丟臉，且近日廖未到立院工作，反而上台中街頭呼籲民眾不要罷免，當起黨意立委與薪水小偷。

廖偉翔回覆，他上任後推動許多福國利民的法案，包括三讀通過普發現金1萬元、還假於民5天，財劃法修正，讓台中一年多了262億經費，雖然努力，還是要面臨大惡罷。罷團甚至指責他刪除育兒津貼、租屋補助及長照預算，這些通通都是造謠。中火火力全開，民進黨沒有改善空汙，且核三除役後，燃煤量暴增，「台中人還要繼續承擔？」

廖偉翔說，此次罷免就是民進黨一手策畫，想要一黨獨大。罷團稱修正財劃法是惡法，但總統賴清德時任台南市長也公開支持該法案，但民進黨完全執政8年仍未推動；民進黨稱普發1萬元可照顧台電、醫護與警消人員，但台中警力因罷免已經動員上萬人次，對警察人員公平嗎？立法院三讀加重虐童刑責最重可判死，但民進黨全黨反對，反問領銜人是挺修法還是支持虐童？

第二階段中，吳欣儒再批廖偉翔割稻尾，宣稱自己爭取多起地方建設與捷運藍線，卻都是搶快作圖卡，把民進黨民代爭取的政績變成自己的。她並批廖偉翔享受國民黨諾大資源，卻背叛國父孫中山，推動毀憲亂政的法案，並淪為親中立委，與敵人拋媚眼。

吳欣儒也現場宣讀先總統蔣公遺囑，要廖偉翔不管是否被罷免，每早都附誦一次，時刻緊盯自己與黨內同志。她說，如果廖偉翔還記得什麼是禮義廉恥？就應該知所進退，應該在此時立刻請辭，讓國會恢復正常。

廖偉翔回應說，「我的國就是中華民國，我家鄉是台灣，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶，為了國家與土地我會繼續奮鬥」。至於領銜人提到禮義廉恥，但把顧炎武的廉恥從課綱中刪掉的就是民進黨。

廖偉翔說，這一年來民進黨與總統賴清德有做什麼正事？因為錯誤的能源政策，讓電費上漲42%，當居住不正義、民眾買不起房、低薪高物價、風災重創南部時，政府都在大罷免；國民黨立委推動修正財劃法，為國軍加薪，為警消爭取合理退休金時，民進黨卻通通舉手反對；民進黨稱立院大刪政府2025年預算而無法施政，卻可以意識形態大改中正路名。

廖偉翔也反駁割稻尾，他說，很多建設不是一個人的功勞，而是很多人的功勞，但他不會攻擊別人，用割稻尾的說法來抹煞別人的努力。

國民黨立委廖偉翔。圖／擷取自網路
國民黨立委廖偉翔。圖／擷取自網路

罷免 民進黨 廖偉翔 國民黨

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