林右昌稱國民黨恐怖愛人不值再愛 朱立倫：民進黨每天情勒不做事

藍營在台中為反罷免造勢，喊出「再愛我一次」，民進黨秘書長林右昌今早在新北汐止說，「恐怖愛人不值得再愛一次」。國民黨主席朱立倫在基隆回應，「民進黨恐怖到每天情勒民眾」，不好好地做事情。

「戰鬥藍」昨晚在台中舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、網紅館長陳之漢等人出席，面臨罷免投票考驗的台中6席藍委也上台。

林右昌今天上午到汐止金龍市場，陪同推動罷免國民黨立委廖先翔的罷團成員掃街，號召民眾26日投下同意罷免票。

藍營喊出「再愛我一次」，林右昌受訪時說，這一次的罷免運動，主要是從去年開始，國民黨立委在立法院專政、擴權，通過非常多違反其他法律的法律條文，另外就是毀憲亂政，所以才有這一波的公民運動興起。

林右昌表示，更重要的是這些立委親中、投共，跟著立委傅崐萁一起作惡，這個才是罷免最重要的原因。國民黨希望能夠鞏固藍軍的支持者，最後階段提出再愛他們一次，「不過恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用講說他們是在傷害愛人、在傷害這個大家庭。這樣的訴求，理性的民眾應該很難接受。

國民黨今早在基隆市黨部舉辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，朱立倫和擔任組發會主委的立委許宇甄，以及立委謝龍介、吳宗憲等人出席，展現力挺立委林沛祥的氣勢，籲請民眾26日出門投下不同意罷免票。

林右昌稱國民黨是恐怖愛人，不值得再愛一次，朱立倫表示，民進黨恐怖到每天情勒民眾，明明國庫有錢，還要裝窮，不發現金1萬元。這是民眾的錢，而且國庫的錢綽綽有餘。

朱立倫說，南部發生這麼嚴重的災情，在救災的時候還要勤勒民眾，叫大家自己去爬屋頂，最後還造成長者的傷亡，這個都是情勒。民進黨每天勤勒民眾，不好好的做事情。台灣真得需要安定，需要和諧，希望大家在7月26日共同反惡罷，讓台灣回復安定。

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