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陳佩琪轟大罷免如綠共獨裁 喊話小草726投票反惡罷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。圖／報系資料照

首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天即將舉行反惡罷活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪表示，在野黨監督執政黨天經地義，不合對方意思就要被罷免，這根本是綠共獨裁的行為，希望大家在7月26日投下不同意罷免票，她也要代表柯文哲感謝大家。

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，陳佩琪上午在臉書發文指出，自己上周二南下高雄公祭，對於發生的悲劇真的很感傷，「一件針對先生的司法迫害案件，搞到這麼多人受牽連，有人健康受損，有人因此而喪命， 傷痛已經永遠無法彌補。」

陳佩琪指出，對於偽造文書、抄寫幾份死人名冊、網路上找幾張相片滴幾滴血這種輕罪，收押禁見好幾個月不放；對於小老百姓的重大傷害罪嫌犯，隨便敷衍一下放出去繼續殺人，這就是她對台灣司法的感受。

陳佩琪說，按照正常程序通過的都市計畫案，柯文哲沒有任何違法證據，莫名其妙被關押快1年，台灣司法只會關押危害民進黨吃香喝辣的人，其他殺人和暴力詐騙犯全都放跑，民進黨只在乎自身，而不在乎人民死活。

陳佩琪也質問民進黨，「執政黨還有臉號稱自己是自由民主？在野黨監督執政黨天經地義，不合你意就要罷免人家？根本就是綠共獨裁的行徑。」

陳佩琪表示，如果民進黨發動大罷免成功，國會主導權也被執政黨拿走，柯文哲將永遠不會被放出來，因為綠共會更加有恃無恐、利用莫須有的罪名關押到死，呼籲所有小草、支持者、不願國家繼續沉淪的選民，或者是曾經給陳佩琪加油打氣的民眾，大家共同支持民眾黨的反惡罷活動，也務必在7月26日投下不同意罷免一票。

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