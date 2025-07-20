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國民黨立委反惡罷黃金周 黃國昌率小草「踢館」民進黨

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北即時報導
首波大罷免投票進入倒數，民眾黨今天舉行反罷活動，聚集民眾黨中央黨部抗議。圖為民眾黨去年在相同地點舉辦「519草根決心行動」。圖／聯合報系資料照片
首波大罷免投票進入倒數，民眾黨今天舉行反罷活動，聚集民眾黨中央黨部抗議。圖為民眾黨去年在相同地點舉辦「519草根決心行動」。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委罷免案第三階段投票進入倒數，民眾黨今天「反罷要贏、台灣要贏」集會活動，號召支持者聚集民眾黨中央黨部發出怒吼，遭逢罷免危機的國民黨台北市立委也都將現身。台灣民眾黨表示，民進黨選輸就就想靠大惡霸翻桌，民眾黨不同意這場毀壞民主的大罷免。

根據民眾黨規劃，「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」活動將在今天下午4時登場，流程分別為民眾黨立委、意見領袖開講；國民黨立委、社會賢達開講；民眾黨主席黃國昌宣講、反霸行動宣示，出席名單包括民眾黨全體立委、國民黨立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、賴士葆等人。

民眾黨說，民進黨為了緊握權力，持續動用國家機器，對於政敵跟發出反對聲音的人民進行司法追殺，「大罷免一旦成功，將遂行民進黨重掌權力不受監督的野心」，從挺戒嚴、國安法庭，再到民進黨立委柯建銘喊出動用刑法100條對付在野黨，「這不是警告，而是正在發生的現實。」

民眾黨表示，台灣的司法、媒體正在全面淪陷，民主監督力量也正被清除殆盡，台灣民眾黨堅持不能退讓，希望大家站出來聚集民進黨中央黨部，告訴賴清德總統不同意毀壞民主的大罷免，「這一票不只守住國會，更是守住台灣民主的最後防線。」

面對民眾黨來勢洶洶，民進黨嚴陣戒備，儘管黨務幹部、黨工都在罷免超級黃金周赴各地支援罷團活動，仍在線上關注輿論發展，尤其關注特定人物發言，做好即時回應準備。

罷免 民進黨 國民黨 反罷

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