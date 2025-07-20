國民黨台中反罷晚會86歲翁昏厥不治 楊瓊瓔不捨

台中潭子區86歲高姓老翁19日參加國民黨舉辦的反罷免晚會，突然昏厥送醫不治；國民黨立委楊瓊瓔服務處得知支持者者離世，深感難過與不捨。檢警預計今天相驗釐清死因。

國民黨19日晚間在台中舉辦「中台灣再贏一次」反罷免造勢晚會。台中市警察局第六分局表示，高男自潭子區搭乘遊覽車前往西屯區造勢活動，途中疑因吃便當嗆傷，到達會場時無呼吸心跳，由主辦單位待命的救護車送醫，搶救仍不治。檢警預計今天相驗遺體釐清死因。

楊瓊瓔服務處也透過文字稿表示，潭子區高男參加國民黨選前黃金週在西屯區舉辦「台中再贏一次」反罷造勢晚會，高男抵達現場剛入座時，身體不適、突然倒下昏厥、失去呼吸心跳，第一時間現場醫護人員立即進行急救並馬上聯絡救護車，緊急送往台中榮總就醫。

楊瓊瓔獲知後，立即暫停晚間所有活動，並偕同國民黨市議員賴朝國、潭秀里長陳健峯立即趕往醫院關心協助；支持者就醫後仍然不幸離世的訊息傳來，服務團隊都深感難過與不捨，除向家屬表達慰問，也會全力協助家屬後續相關事宜。

據了解，高男子女在外工作、平日獨居，他熱衷參與社區活動，高男當時在車上有咳嗽幾聲，下車前里長上前關心詢問。檢警預計今天相驗，釐清確切死因。

商品推薦