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影／蔣萬安、王鴻薇濱江市場反罷免掃街 民眾送好彩頭

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
距離726投票日倒數剩下不到一周，台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油。記者林俊良／攝影
距離726投票日倒數剩下不到一周，台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油。記者林俊良／攝影

距離726投票日倒數剩下不到一周，台北市長蔣萬安及藍營市議員陳炳甫、柳采葳、當地里長等人，一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場反罷免掃街。

沿途上街採買民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油、要求合影，攤商送好彩頭表達熱情祝福。

距離726投票日倒數剩下不到一周，台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。記者林俊良／攝影
距離726投票日倒數剩下不到一周，台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，攤商送好彩頭表達熱情祝福。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，攤商送好彩頭表達熱情祝福。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油、要求合影記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安一早陪同立委王鴻薇，濱赴江市場「反罷免」掃街拜票。沿途上街採買民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油、要求合影記者林俊良／攝影

蔣萬安 罷免 王鴻薇

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