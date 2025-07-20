影／蔣萬安、王鴻薇濱江市場反罷免掃街 民眾送好彩頭

大罷免首波投票將於7月26日登場，新北市第一選區國民黨立委洪孟楷2024年拿下15萬8596票當選，當時是全國最高票，罷免門檻9萬6909票，也是全台最高。從該屆立委選舉票數推估罷免成敗，投票率將是決戰關鍵。洪孟楷反罷免戰線空陸齊發，就是要催出「不同意票」，盼衝高投票率穩住不同意票數，這場關鍵一役，能否成為他翻轉能量再攀高峰的轉捩點？

2025-07-20 08:00