倒數6天…蔣萬安本命區陪王鴻薇掃濱江 攤商喊愛在心裡
大罷免投票在即，台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃市場，蔣萬安仍展現「最強母雞」人氣，許多攤商民眾幫加油打氣，還有人喊蔣萬安偶像；更有攤商熱情將王鴻薇文宣掛身上高喊「愛在心裡！」
距離大罷免726投票倒數6天，蔣萬安頻頻回防過去的本命區，陪王鴻薇掃市場，繼上上周日到濱江市場掃街，蔣萬安今天再度回到濱江市場掃街，受到攤商熱情歡迎，有攤商送花、送彩頭，大受歡迎程度還有攤商要蔣萬安「每個禮拜都來」；更有攤商直接幫忙擺出文宣高喊「愛在心裡！」
也有採買民眾看到蔣萬安市長來，像老朋友一樣擁抱；還有民眾跟蔣萬安合照時喊「偶像」。
蔣萬安也呼籲，距離投票最後六天，呼籲所有民眾出來投不同意罷免票，特別是台北市五位國民黨立委都非常優秀，要大家「站出來，不同意罷免。」
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