反罷造勢長者送醫急救 楊瓊瓔未上台合體強調鄉親第一
國民黨昨晚在台中舉行「台中再贏一次」反罷造勢，未料潭子區1名86歲高姓老翁搭遊覽車到場參加時，疑似吃便當噎到昏迷，送醫搶救2個小時仍無效，立委楊瓊瓔得知趕赴醫院，因而缺席台上合體；楊瓊瓔協助家屬後也向支持者說明過程，強調鄉親第一。
楊瓊瓔表示，鄉親第一，她當場立即決定暫停昨晚所有活動，並會同賴朝國議員、潭秀里陳健峯里長立即趕往醫院關心協助，得知支持者就醫後仍然不幸離世訊息，服務團隊都深感難過與不捨，除了向家屬表達慰問，也會全力協助家屬後續相關事宜。
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