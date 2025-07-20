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盧秀燕：罷免若成 剴剴條款會被廢

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰葉德正李定宇黃羿馨陳俊智／連線報導
台中市長盧秀燕（前排左）表示，若大罷免成功，剴剴法案將被廢棄，拜託下周投票日大家出門投下不同意。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（前排左）表示，若大罷免成功，剴剴法案將被廢棄，拜託下周投票日大家出門投下不同意。記者陳秋雲／攝影

本周六即將迎來罷免投票，藍白大咖昨天新北、台中趕場大造勢。台中市長盧秀燕宣講時哽咽說，國民黨修法虐童判死，民進黨說凶手有人權，全部投反對票，那孩子、家屬的人權算什麼？一旦罷免成功，剴剴條款會被廢棄。

台北市長蔣萬安昨天表示，民進黨上下忙罷免，極度冷血要災民自己爬屋頂；賴清德總統說要有信念，那就要為總統府、國安會、外交部養共諜出來道歉。

新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌昨到新竹，為新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐站台。侯友宜說，台灣民主走回頭路，只要反對民進黨，就清算鬥爭把你鬥掉。黃國昌表示，新竹是民眾黨前主席柯文哲的故鄉，守下新竹市不僅是為了讓高虹安和邱臣遠繼續推動市政，也要還柯文哲公道。

國民黨昨天下午在新北板橋大造勢，藍營包括行政院長韓國瑜、盧秀燕與侯友宜，加上蔣萬安與桃園市長張善政合體「反惡罷」，現場下雨仍有兩萬人相挺。藍營大咖隨即趕場台中，兩萬五千人擠爆現場，除藍營支持者，還有「小草」高舉「搶救藍委及時雨」看板。盧秀燕與蔣萬安、六名台中藍委大進場時，氣氛沸騰。

盧秀燕表示，看到藍白合、國民黨大團結，這是大家夢寐以求的；中央能源政策錯誤，把核電關掉，拚命燒煤炭，明知國家沒電，為什麼要把核電關掉？她說，二○二八無煤中火是可行的，但民進黨反對，「如果讓你無煤中火，綠友友賺什麼？他們的神主牌（非核家園）要怎麼處理？」反惡罷是為了自己的健康與權益。盧強調，剴剴每天活在地獄中，被拔指甲、被虐待致死，國民黨修法虐童可判死，民進黨立委柯建銘等人卻投反對票，一旦罷免成功，法案會被廢棄。

蔣萬安說，賴總統說要有共同信念，那就要為總統府、國安會、外交部養共諜出來道歉，做不到喊什麼信念、團結；大家若不出來投票，就是放任民進黨惡搞台灣、國家內耗，用選票告訴民進黨，台灣民主不是民進黨作主。

韓國瑜說，七二六大罷免絕對不是民主進步，而是轉向一黨獨裁的可怕時刻。國民黨主席朱立倫說，投不同意罷免守住中台灣優秀立委，證明全台最大黨就是「不同意賴清德黨」。

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