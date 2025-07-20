藍白合體抗罷守竹市 白：別讓柯建銘得逞

首波罷免投票進入黃金周，各陣營總動員拚場催票。民眾黨昨在新竹宣講，今天下午更號召民眾集結民進黨中央黨部前，藍白在最後關頭合體，展現團結抗罷氣勢。其中為守住新竹市，民眾黨更全力動員，這一役勢必要藍白合催出最多票。

吳怡萱表示，民眾黨絕對全力阻擋民進黨發動的大惡罷，黃金周同步催出各地不同意罷免，不讓民進黨選輸翻桌，透過大惡罷改變國會生態，企圖弱化監督的力量；更不會讓柯建銘之流得逞，守護高虹安、不讓新竹市成為民進黨的禁臠。

民眾黨昨晚辦「反惡罷、護新竹」晚會，除黨主席黃國昌、遭停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠外，也邀請新北市長侯友宜、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠等人助講。

新竹市是全台唯一立委與市長雙罷戰場，更是民眾黨須守住的執政縣市，藍白合在這場雙罷戰中已成必然。白營人士表示，即使高虹安已退黨，但仍是民眾黨的夥伴，包含代理市長邱臣遠、新竹市府發言人楊寶楨等黨員還在市府，一旦高虹安被罷免，民進黨能直接派任市長，更是衝擊明年的縣市長布局。

該人士坦言，加上這次與國民黨立委鄭正鈐的連動無法避免，但鄭的司法爭議不少，加上先前動員與各種負債爭議未解，綁定動員有好有壞，藍營有多少人願意支持鄭正鈐是未知數，但兩者綁定催出來的罷免同意票必定可觀，這絕對是困難的一役，只能盡力把在野陣營的票催到底。

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