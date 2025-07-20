遭嗆不反共 盧秀燕回擊：去救災啦

台中市長盧秀燕昨到桃園趕場站台，她一下車就遭嗆聲「怎麼不反共？」盧轉頭回「去救災啦」，強調愛台灣不能只有口頭，民進黨應把重心放在南部災情。立法院長韓國瑜昨到花蓮為國民黨立院黨團總召傅崐萁站台，兩人比肩車掃，遇罷團嗆聲「同意罷免」，韓維持笑容頻頻拱手、比讚，民眾大讚有風度。

台北市長蔣萬安昨表示，賴政府喊窮，拒絕普發一萬元是利用時間差的謊言，民進黨是最大的詐騙集團，賴總統把對付在野黨的力氣，十分之一拿去救災、解決美國關稅問題，國家不會是現在這樣。

盧秀燕昨天在桃園連趕三場，陪立委牛煦庭、萬美玲參香。盧抵達桃園鎮撫宮，一下車先與廟方握手寒暄，忽然有民眾從後方挑釁大喊「盧秀燕你怎麼不反共？」

盧秀燕轉身回嗆「去救災啦」，隨後踏入鎮撫宮前，又轉頭以閩南語回嗆「有空在這邊喊，還不如趕快去南部救災！」。

蔣萬安表示，行政院說國庫只剩下三、四百億元，但七月底政府決算後，去年五千多億就會入庫，民進黨利用這個時間差欺騙大眾。

「與其讓政府浪費，不如讓老百姓消費。」蔣萬安引述賴清德在立委任內發言，賴當時要求政府發現金，現在國民黨要發現金，賴卻說不可以，「雙重標準，永遠是自己可以，別人做就不行」。

大罷免投票進入倒數階段，反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」活動昨重返青島東路大造勢。記者許正宏／攝影

由反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」活動昨重返青島東路，並舉辦「反共保台」造勢晚會，除罷團、議員苗博雅等政治人物宣講外，表演卡司包含董事長樂團、大支、楊大正、裝咖人、拍謝少年等，現場聚集逾千人。

民進黨祕書長林右昌表示，從南部繞了一圈回來，沿途很多民眾加油打氣，也有人跟著車隊走，充分展現人民力量。

七月廿五日「罷前之夜」，罷團重返青島東路做最後催票，同時間國民黨將在凱道舉辦反惡罷晚會，彼此相隔三百公尺；台北市警察局為避免雙方狹路相逢導致擦槍走火，將以警力及阻材區隔雙方人馬。

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