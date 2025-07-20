新聞眼／藍綠研判中間選民表態率低 催票鎖定基本盤

大罷免進入最後一周衝刺，藍綠陣營資源盡出催票到極致，雙方在最後關頭都研判，中間選民這回表態率低，再者重開拓票源已緩不濟急，鎖定基本盤，比較誰能吹哨讓更多固有支持者出門投票，就有更高勝率。

綠營在大罷免扮演進攻方角色，在第二階段連署達到卅一比○壓倒性階段勝利後，氣勢來到高點；但進入到投票階段，光靠第二階段連署百分之十的鐵票部隊，並不足以支撐戰線，於是民進黨啟動國家機器助攻計畫，代表作就是賴清德總統啟動的「團結台灣十講」，並且下令全黨與公民同行。

孰料，賴清德上演提油救火，除了多次內容錯誤外，「賴總統」應超然中立角色與「賴主席」綠色優先立場矛盾，幾場演說下來一覽無遺。民進黨這才發現，罷免終究不是常態選舉，國家機器過度介入，並無法說服中間選民，也不會替大罷免加分。

綠營最後關頭戰法，回歸到罷團為主體路線，昨天台北「護國大遶境」晚會，所有民進黨立委一共也才發言十分鐘，其餘都是罷團代表上台宣講，即是例證。民進黨發現策略錯誤，但為時已晚，衝刺基本盤成了僅存手牌，將以此一決勝負。

有別於罷免進攻方在最後關頭顯得綁手綁腳，國民黨防守方則較無顧忌，把握最後「選前黃金周末」，陸戰能量發揮極致，力求催出最多反罷票。

國民黨最後階段陸戰還能做的，就是加大掃街深度、廣度，有的場子掃過一次不夠，還要掃更多次，藍委本身到整個藍營都在跟時間賽跑，最後一周一定是全部投入陸戰，藍營人士建議，不分區藍委要擔起最後一周扛砲火的重任，讓區域藍委全身心投入陸戰。

綜合來看，藍營昨天在新北「愛國者行動」萬人造勢，台中也有「中台灣再贏一次」造勢大會，國民黨重量級要角盡出，氣勢上不輸綠營「護國大遶境」台北最終場。雙方能動員出的鐵票，很可能在伯仲之間。

最後是大環境影響因素，民進黨在丹娜絲颱風後，災損復原情況不佳，賴總統和執政團隊不當發言，民進黨立委幾乎全體反對刑法增訂虐兒致死最重處死的「剴剴條款」等，在網路上持續發酵，是否扮演左右大罷免結果關鍵因素，再一周後就會有答案。

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