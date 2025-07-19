新竹雙罷黃金周開打 館長站台挺藍白轟「中共都在民進黨部」

新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人，網紅館長陳之漢也出席站台力挺新竹市長高虹安與立委鄭正鈐。陳之漢痛批，總統賴清德永遠拿中國跟大家說嘴：「但這邊哪裡有中共，中共都在民進黨部」。

新竹雙罷進入黃金周攻防，罷團今晚在228公園舉辦公民晚會，邀請文學家曹馭博、北社羅社長等KOL催出年輕票；反罷方藍營派出新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠及無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場站台。民眾黨則派出黨主席黃國昌、新竹市代理市長邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人組成黃金陣容，更特別邀來網紅館長陳之漢站台。

陳之漢痛批，最近兩天看到罷免領銜人、這些詐騙集團在說明會上胡說八道、各個謊話連篇，民進黨已經執政9年了，但這9年來又給我們什麼？又讓我們再一次地回到街頭。

陳之漢指出，以前民進黨都說要守護台灣民主自由、司法要公正，結果虐小孩修法表決不同意，「民進黨只想扮演上帝」，南部災民這麼可憐，總統賴清德還在演他的演習、演給美方看，永遠拿中國跟大家說嘴，「但這邊哪裡有中共，中共都在民進黨部」。

「全民發1萬，大家都癱瘓，你趕快發給我看我會不會癱瘓」，陳之漢指出，民進黨所有政策只是想要大家的錢，說要開發無人機？執政9年才想起要做無人機，政府就是這樣胡言亂語、貪汙腐敗。

陳之漢強調，今天大家不應該站在這裡、也不應該坐在下面，大家應該為了自己的事業、未來，食衣住行來奮鬥，政府官員也應該竭盡所能讓台灣變得更好、讓鄉鎮的基礎建設變得更好，讓人民的薪水更好，而不是搞這場大罷免。

高虹安回憶，她2年多前在這裡跟大家說著願景，也獲得9萬多名市民肯定當選，但2年後卻要面對全台灣無差別攻擊的大罷免。而這場罷免是由柯建銘發起的，他自己也不隱瞞，領銜人就是他的助理，發言人也是曾代表民進黨參選的立委候選人。

高虹安強調，如果今天市長被罷免掉，就由民進黨派人來接收新竹市政府，用打麻將來比喻，民進黨就是想打清一色！

高虹安說，常有親友問她後不後悔走上政治這條路，她想告訴大家「她不後悔」，因為她想要為新竹市做事，每件也都努力去做，也請大家這次再把力量借給她，讓她繼續把新竹市政完成。

鄭正鈐表示，民進黨用司法檢調工具打壓在野陣營、打壓所有老百姓，柯文哲如今還被羈押，「今天是柯文哲，明天就是你我」，藍白在立法院推了很多法案，民進黨作法就是退回、釋憲，再說通過的法律是違憲，大罷免現在就是他們的殺手鐧，繼續打壓立法院監督的力量。

鄭正鈐說，這次被無差別罷免都是立法院立委，高虹安委屈被掃到颱風尾，但這不是老天的意思，是柯建銘的意思，他也擺明大罷免就是他的意思，演都不演，叫他助理來當領銜人。結果領銜人竟在罷免說明會說財劃法會幫新竹爭取很多錢，造成市府困境？ 新竹市長高虹安回憶，她2年多前在這裡跟大家說著願景，也獲得9萬多名市民肯定當選，但2年後卻要面對全台灣無差別攻擊的大罷免。記者黃羿馨／攝影 新竹市長高虹安與立委鄭正鈐在支持者簇擁下進場。記者黃羿馨／攝影

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