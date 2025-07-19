影／出席台中造勢晚會 謝龍介：難道賴清德少數說了才算？
國民黨立法委員謝龍介出席在台中造勢晚會，他在致詞時表示，總統是要在人民苦難的時候安慰民心，但是他卻四處點火，我們國民黨才是真正顧台灣的民主。賴清德說，民主不是多數說了算，難道是少數四十趴說了才算？這樣合理嗎？謝龍介表示，726大家要站出來，不要讓這些顧民主的立委感到孤單。
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