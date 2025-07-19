新竹藍白合反罷免 黃國昌：用選票還柯文哲公道

民眾黨主席黃國昌反罷免，今晚從台中趕場到新竹替高虹安、鄭正鈐站台。他表示，路途中腦袋裡面想著一個人，就是柯文哲，這是柯文哲的故鄉，守下新竹市不僅是為了讓高虹安跟邱臣遠推動的市政能推動下去，也是還給柯文哲公道。

黃國昌表示，此時此刻，民進黨柯建銘也在新竹喊大罷免大成功，希望大家7月26日用選票讓大罷免大崩潰。

黃國昌說，最近一段時間，民眾黨的黨公職承受非常大的壓力，一方面要捍衛柯文哲的清白，一方面也要在工作崗位兌現選民承諾，但比黨公職承受更大壓力的是關押中的柯文哲。

然而，每一次開庭，他從柯文哲臉上看到的不是憔悴，而是精神奕奕、鬥志昂揚的柯文哲，「每一次開庭，看到主席，我就告訴自己，不能讓柯文哲孤單，我們在外面要更努力、更打拼，讓柯文哲驕傲，給賴清德教訓」。

黃國昌也說，當賴清德用整個國家機器在對付柯文哲的時候，關押了他的肉體，卻沒有辦法消磨他的心智，柯主席在法庭上講的每一個字，穿透力透過臉書傳遞到台灣各個角落。前一陣子，台北地檢署將法庭言論做為延押理由，一個不公不義的政權，即使掌握了權力和國家機器，也沒有辦法掌握人心，更沒辦法贏得台灣人民的尊敬。

他說，台灣是一個善良的社會，台灣人是善良的民族，歷史已經一次次證明，掌握權力的人如果不好好為台灣著想，人民的力量和憤怒就會讓違法濫權的掌權者付出代價。

黃國昌也對賴清德總統喊話，強調人民期待國家領導人用希望團結國家，不是用仇恨分裂社會，總統的角色應該是帶領所有人一起往前走，讓台灣繼續進步，而非退步

黃國昌也痛批民進黨從上到下腦袋只剩柯建銘喊的「大罷免大成功」，看不到台灣需要的改革，最近中南部颱風災情嚴重，總統還用教訓口氣要民眾自己想辦法。他強調，國家不能這樣繼續下去，對於民進黨發動的大鬧劇，再一個禮拜，大家就要用選票結束這場鬧劇，讓民進黨知道「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣」。

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