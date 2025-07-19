罷團護國晚會籲終結國會亂象 曹興誠哽咽謝公民

反共護台志工聯盟今晚舉行護國保台晚會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，大罷免宗旨不是藍綠對決，而是要力拚修復民主，終結國會亂象；反共護台志工聯盟志工曹興誠致詞時一度哽咽，除感謝參與推動罷免者，也盼公民力量團結，勇往直前。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票；投票日前最後一個週末，反共護台志工聯盟今晚在立法院旁舉行「重返青島護國保台晚會」，高喊「罷免投同意、反共更有力」。

主辦單位宣稱共5萬人冒雨參與，而現場除北區罷團齊聚，曹興誠、吳思瑤、民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡、張雅琳，以及台北市議員苗博雅等人也到場力挺。

曹興誠致詞時，先邀請群眾向參與罷免活動的志工、遶境香燈腳致意，力讚志工投入推動罷免，讓他有機會在晚年時，走過這段無比意義的歷程。他致意後一度哽咽，現場則高喊「曹董加油」。

對於大罷免被質疑無差別罷免、沒有正當性，曹興誠說，選擇大罷免是因為國民黨立委集體犯罪、組織型犯罪，赴陸返台後立法、修法皆無遵循程序正義，也不溝通。

他強調，期盼公民力量持續團結、勇往直前，展現堅不可摧精神，讓國民黨、共產黨別想征服台灣。

吳思瑤致詞時表示，大罷免並非是要增加民進黨立委席次，或是讓誰爭取立法院長，更非政黨對決，而是民主修復過程，因為藍白立委每天都在傷害憲法、違背人民、傷害台灣，公民才會忍無可忍，要罷免這些假借台灣民意卻成中共代理人的國民黨立委。

她強調，罷免不是讓民進黨成為國會最大黨，而是希望立委能按部就班、依循民主規則，終結國會沒有討論就直接表決的亂象。

吳思瑤也提到，神明會庇佑善良的人，民主可以保護不同信仰、族群、世代的人，保護大家大聲說話的權利，今天晚會回到立法院外，這是一切的開始，希望也是民主惡夢的終點，感謝青鳥成為這個世代民主標誌，也期盼大罷免能大成功，讓26日成為台灣跨時代公民民主新里程碑，最後一哩路大家一起走。

苗博雅則說，這次公民想要改變歷史，不用向太陽花學運一樣，必須睡馬路或是衝進立法院，而是可以透過投票展現意志，希望大家都能擔任台灣民主最強大的小蜜蜂，持續向周遭的人說明罷免的意義，她也會在投票日前持續站上街頭與民眾溝通。

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