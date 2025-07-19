影／國民黨在台中辦造勢晚會 黃國昌：綠營不要製造對立

726大罷免投票進入最後階段，國民黨今天在台中舉行「台中再贏一次」反罷造勢，現場湧入2萬人，黃國昌一上場就引起在場小草熱烈歡迎，他喊話賴清德總統，國家領導人該做的事情是用希望團結國人，而非用仇恨製造對立；他細數藍白本會期通過法案，強調改革路上要一起努力，726票投不同意。並強調，現場是台灣人團結的時刻，謝謝今天站出來對抗民進黨政府的公民。呼籲726一定要投下不同意票。

黃國昌上台高喊，現在是所有台中人、台灣人團結的時刻，感謝今天每一個站出來對抗民進黨與賴清德總統獨裁專制的公民，他今早從台北出發，上午、下午分別與藍委羅廷瑋、廖偉翔車掃，拜託市區的台中鄉親，為了台灣民主、為了台中優質立委，下周六一定要投下不同意。

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