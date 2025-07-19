選前黃金周 罷團齊聚立法前造勢
罷免三階投票進入倒數階段，這周末是選前黃金周，罷免團體今天集結在立法院前濟南路上，與護國大遶境隊伍合體一同參與「護國保台晚會」會場，邀請各地區罷團、拍攝罷免影片導演等人出席，一同為罷免造勢催票，最後在聯電前董事長曹興誠的呼籲下，現場支持者以手機燈海結束這場罷免造勢晚會。
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