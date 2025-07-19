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「台中再贏一次」大造勢 盧秀燕：若大罷免成功剴剴條款被廢棄

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排左）表示，若大罷免成功，剴剴法案將被廢棄，拜託下周投票日大家出門投下不同意。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（前排左）表示，若大罷免成功，剴剴法案將被廢棄，拜託下周投票日大家出門投下不同意。記者陳秋雲／攝影

藍營今晚集結台中，為下周反罷免造勢。台中市長盧秀燕最後一棒上場，表示反罷免不只是為國民黨立委，而是為自己的健康與權益；藍白昨天通過剴剴條款，將虐待兒童致死罰則上修，民進黨全體反對，偌大罷免成功，這個法案保證會被廢棄，下周一定要出門投下不同意。

盧秀燕說，今天心情很感動，很久沒看到在野大整合、國民黨大團結，立法院長韓國瑜、台中前市長胡志強、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安，以及民眾黨主席黃國昌都站在一起，這是夢寐以求的；天空下著雨，但現場超過2萬人，超過原本預期的1萬人，連韓國瑜都頂著光頭陪大家淋雨。

盧秀燕表示，她一生絕大部分時間貢獻給台中，當市長的6年半中，一直在思考怎麼讓城市更好；台中市民善良可愛，土地有山有水有平原，唯一的缺點就是空氣品質不佳，因為有全國最大發電廠，10部機組都是燃煤，導致台中罹患肺癌高於全國平均。

盧秀燕指出，中央能源政策錯誤，關掉核電廠導致電力不足，只能繼續燃煤；中央答應增加燃氣機組後，會停止燃煤，然而近日「火力全開」，甚至高雄已經停機的燃煤機組還偷偷運轉。明知國家沒電，為何關掉核電？民進黨的能源政策不顧百姓健康，也不顧產業發展，只為意識形態。

盧秀燕痛批，更可怕的是，民進黨利用國家電力不足，幫助很多「綠友友」大搞光電產業，花了8000億元，結果呢？電還是不夠用，之前颱風襲台，山頂、海邊、屋頂、鄉村，許多光電板被吹壞。

盧秀燕表示，藍白一起通過2028無煤中火，照理說台電增加燃氣機組後，3部抵6部，台中與全國都不會缺電，國家若採取正確的燃煤政策，一定能做到2028無煤中火，但他們不願意，不然要怎麼讓「綠友友」賺錢？要怎麼對反核神主牌交代？

盧秀燕強調，反惡罷不只為了被罷立委，不只為了國民黨，更為了全體國民的健康與權益。剴剴慘遭虐死，誰來替他主持公道？韓國瑜領軍的立委們，修正通過兒虐法案，讓虐待兒童致死最高可判死刑，民進黨卻全部投反對，柯建銘、王義川，通通投下反對。

「如果罷免成功，這個法案保證會被廢棄！」盧秀燕說，政治講究正義與是非，要保護弱勢，拜託大家，要保護每一個立法委員，台中6個選區都需要10萬票，下周投票日，每個人都是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安與黃國昌，有票投票，沒票催票，出門蓋下不同意罷免。

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