花蓮藍營連辦2場反罷活動 罷團舉行音樂會

罷免投票前黃金週，花蓮藍營今天連辦2場反罷造勢，立法院長韓國瑜等多名藍營民代現身力挺國民黨立委傅崐萁。罷團辦守護花蓮音樂會，喊出1人拉2票，用6萬張同意票罷免傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部今天在吉安鄉吉安國中、玉里鎮藝文中心各舉辦造勢活動，韓國瑜、立委謝龍介、吳宗憲及多名藍營民代出席。

傅崐萁下午在玉里場致詞提到，原本韓國瑜週三就要來花蓮，但遇到砂石車翻覆大塞車，行程延誤只好先到台東，改期到今天不料又遇上颱風影響天氣，擔心山崩路斷火車不開，昨晚2人都有同樣的心情，擔心暴雨成災。

傅崐萁說，韓國瑜今天車掃站台1個半小時，中午又趕去桃園、台中參加造勢行程，卻被民進黨側翼見縫插針，指稱是「快閃花蓮」。他相信風雨生信心，國內傑出戰將齊聚花蓮，反對「惡罷獨裁」。

支持罷免的公民團體「挺美小隊」晚間在日出大道舉行「守護花蓮、不枉此生」音樂晚會，各界公民代表接力短講，分享罷免理由跟對花蓮未來的期待，並穿插音樂表演節目。

參與民眾在布條寫下心願並綁在會場，地面也有仿台鐵車票「光復-花蓮」票根及用蠟燭排列出的「726」罷免投票日期。花蓮無黨籍縣議員楊華美宣講指出，罷免傅崐萁是不分政黨的，這是讓花蓮重新開機的公民運動，每個人要更用力拉票，一起改變花蓮。

商品推薦