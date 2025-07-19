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花蓮藍營連辦2場反罷活動 罷團舉行音樂會

中央社／ 花蓮縣19日電

罷免投票前黃金週，花蓮藍營今天連辦2場反罷造勢，立法院長韓國瑜等多名藍營民代現身力挺國民黨立委傅崐萁罷團辦守護花蓮音樂會，喊出1人拉2票，用6萬張同意票罷免傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部今天在吉安鄉吉安國中、玉里鎮藝文中心各舉辦造勢活動，韓國瑜、立委謝龍介、吳宗憲及多名藍營民代出席。

傅崐萁下午在玉里場致詞提到，原本韓國瑜週三就要來花蓮，但遇到砂石車翻覆大塞車，行程延誤只好先到台東，改期到今天不料又遇上颱風影響天氣，擔心山崩路斷火車不開，昨晚2人都有同樣的心情，擔心暴雨成災。

傅崐萁說，韓國瑜今天車掃站台1個半小時，中午又趕去桃園、台中參加造勢行程，卻被民進黨側翼見縫插針，指稱是「快閃花蓮」。他相信風雨生信心，國內傑出戰將齊聚花蓮，反對「惡罷獨裁」。

支持罷免的公民團體「挺美小隊」晚間在日出大道舉行「守護花蓮、不枉此生」音樂晚會，各界公民代表接力短講，分享罷免理由跟對花蓮未來的期待，並穿插音樂表演節目。

參與民眾在布條寫下心願並綁在會場，地面也有仿台鐵車票「光復-花蓮」票根及用蠟燭排列出的「726」罷免投票日期。花蓮無黨籍縣議員楊華美宣講指出，罷免傅崐萁是不分政黨的，這是讓花蓮重新開機的公民運動，每個人要更用力拉票，一起改變花蓮。

音樂會 韓國瑜 罷團 罷免 傅崐萁

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