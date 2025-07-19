藍營大咖齊聚新北造勢反罷 綠營與罷團掃街催票

7月26日罷免投票進入倒數，國民黨今天在新北市板橋區舉行大型造勢，全黨動員到場助講反罷免；民進黨立委蘇巧慧上午在新北趕場陪同罷團掃街、掃市場，盼催出罷免同意票。

中國國民黨下午在板橋第一運動場廣場區舉行「不同意罷免，新北愛國者行動」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、前中廣董事長趙少康、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等人到場助講，展現藍營大團結。

馬英九說，他擔任總統期間跟中共總書記習近平會面，兩岸關係一直是和平穩定狀態，但換民進黨執政後，兩岸關係就一夕變天，「同樣是總統，我做得到兩岸和平穩定，為何賴清德做不到？」他呼籲將26日當成對賴清德的不信任投票，投下不同意罷免。

韓國瑜表示，這些優秀立委1年多以來認真問政，如今卻要被政治清算，這是對台灣民主的傷害，絕不能讓民進黨走向一黨專制。朱立倫說，7月26日投票是守護台灣民主、小朋友、還稅於民、新版財劃法的關鍵，請藍、綠、白和中間選民，「共同對獨裁者賴清德、奧步說出不同意」。

盧秀燕說，民進黨立委柯建銘以刪預算當作罷免理由，是莫須有罪名，好比秦檜追殺忠良，「柯建銘就是秦檜，他要陷害忠良」，為了避免一黨獨大，一定要讓大罷免大失敗。

蔣萬安表示，賴清德說團結不是口號，要有具體行動，要有共同信念，「如果有信念，就要為總統府、國安會、外交部養共諜出來道歉」，並說若民進黨罷免得逞，社會就只剩一種聲音，將無監督制衡力量。

侯友宜談及，這場罷免不是為了進步，是為了報復，是對民主制度的踐踏，期望大家為了民主自由站出來。趙少康批評，無差別罷免，是報復、翻桌、不服氣、輸得不甘願，他稱這是「反民主、民主的逆流」，呼籲投下不同意罷免。

相較藍營的反罷免動作，民進黨立委蘇巧慧上午赴新北市板橋區、汐止區，分別響應罷團徒步掃街及掃市場活動，罷免葉元之的領銜人史書華、廖先翔罷團志工及多名民進黨新北市議員參與，眾人高喊「726，投同意，大罷免、大成功」。

蘇巧慧在板橋區接受聯訪時說，在最後的關頭，民進黨全體黨公職都跟著公民團體一起到每一個罷區進行綿密陸戰，希望能喚起民眾在7月26日出門投下同意票，讓國會秩序恢復正常。

她表示，國民黨在新北市執政很久，這幾個罷區本來就不是民進黨的優勢區，從簽連署書就很困難，到第3階段要能把同意票催過門檻，甚至高於不同意票，更是一件非常艱難的事，「但是我們都很努力，也希望人民可以站在我們這一邊」。

對於國民黨在反罷免論述上頻頻劍指總統賴清德，蘇巧慧說，這次罷免是人民發起，要換掉不適任立委、親中立委，而國民黨的策略就是把罷免變成政黨對決，所以把目標對向賴清德總統，希望讓大家忘記國民黨1年多來種種匪夷所思、傾中、毀憲亂政的行為，希望大眾不要上當。

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