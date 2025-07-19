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「台灣民主到了懸崖邊」 韓國瑜：31席藍委全罷是政治大屠殺

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
國民黨今晚舉辦「台中再贏一次」反罷造勢晚會，吸引2.4萬名支持者冒雨相挺。記者陳秋雲／攝影
國民黨今晚舉辦「台中再贏一次」反罷造勢晚會，吸引2.4萬名支持者冒雨相挺。記者陳秋雲／攝影

罷免首波7月26日投票，立法院長韓國瑜今晚冒雨為國民黨台中反罷造勢晚會站台時說，台灣民主到了懸崖邊，最危險的一刻，指全台31席藍委全罷是政治大屠殺，726大罷免是對台灣民主政治轉向一黨獨裁，可怕死了。民進黨連最後的一個國會也要全抓在口袋內，呼籲民眾別讓台灣民主整個墮落掉、敗壞掉。

國民黨今晚在台中舉辦中台灣選前最大場的「台中再贏一次」反罷造勢晚會，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、「戰鬥藍」發起人趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助講，展現藍白合氣勢，與會2.4萬名支持者到場，在雨中相挺。

韓國瑜說，台灣民主到了懸崖邊，最危險的一刻，全台灣國民黨有31席立委，不問理由、不問表現，全部殺掉，政治大屠殺，一個不留。我們要看清楚，726大罷免絕不是台灣民主的進步，726大罷免是對台灣民主政治轉向一黨獨裁，可怕死了，如果這點看不清楚，就很容易被帶風向。

韓國瑜指出，很多優質立委，還有新科立委就任一年多，就像飛機正「助跑」，在立院審查預算、監督政府，他們還沒飛起來，通通把他們掐死。

韓國瑜強調，大罷免就是把藍委的政治前途殺掉，不能再參選，然後立院一黨獨大。民進黨控制了總統府、行政院、司法院、考試院、監察院，最後一個民主櫥窗，「台灣的經濟看股票，台灣政治看國會」，最後的一個國會，民進黨也要全抓在口袋內。

韓國瑜指出，這是最重要的一刻，千萬不要讓台灣民主整個墮落掉、整個敗壞掉，遇到不公不義的大罷免，如何告訴世界國家「台灣是100%民主國家?」7月26日一定要大爆破、大拉票，投下不同意票。

立法院長韓國瑜今晚為台中反罷造勢晚會站台演講。記者陳秋雲／攝影
立法院長韓國瑜今晚為台中反罷造勢晚會站台演講。記者陳秋雲／攝影
立法院長韓國瑜今晚為台中反罷造勢晚會站台演講。記者陳秋雲／攝影
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罷免

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