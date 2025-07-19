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新竹雙罷免黃金周 侯友宜領藍營首長站台

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新北市長侯友宜痛批，發動罷免的過程最可惡的是用仇恨、民粹去利用所謂的領銜人，不斷的抹黑、造謠，用司法、網路、媒體，全面撲殺反對民進黨的人。記者黃羿馨／攝影
新北市長侯友宜痛批，發動罷免的過程最可惡的是用仇恨、民粹去利用所謂的領銜人，不斷的抹黑、造謠，用司法、網路、媒體，全面撲殺反對民進黨的人。記者黃羿馨／攝影

新竹雙罷進入黃金周攻防，罷團今晚在228公園舉辦公民晚會，邀請文學家曹馭博、北社羅社長等KOL催出年輕票；反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人，館長陳之漢也出席站台。

今晚反罷方藍營派出新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠及無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場站台。民眾黨則派出黨主席黃國昌、新竹市代理市長邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人組成黃金陣容。網紅館長陳之漢與直播主陳清茂也擔任神秘嘉賓，眾人齊聚天公壇公園草坪舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，力挺新竹市長高虹安與立委鄭正鈐。

鍾東錦指出，民主政治絕對是講法治而不是講人治，罷免就像是政黨之間的核子彈拿來轟炸，「不應該這樣做」，若大罷免通過，許多福國利民的法案全都不算數，包括大家最關心的財劃法，像苗栗之前破產，大家薪水都發不出來，但現在好過一點，苗栗負債還將近5百億，盼望著財劃法盡快實施。

鍾東錦強調，這次立法院通過普發1萬元，但看起來行政院要發不發的，如果它不發就是違法，每個人發1萬元，大家可以幸福快樂的過日子，如果大家支持普發1萬元，大家就要在726支持鄭正鈐，投下不同意票。

「對的事不分顏色」，嘉義市長黃敏惠說，嘉義市跟新竹市是姊妹市，這次大罷免讓她很心疼，所有新竹人委屈也是台灣人的委屈，在這時刻要站出來，不僅是為了新竹、台灣，更為了中華民國，「我們堅持要捍衛正義的事」。

侯友宜痛批，這些立委、市長有做錯什麼事？憑什麼採取無差別手段把他們罷免？台灣民主50年後竟然走回頭路，在野黨還是要走上街頭抗議執政黨，現在民主的困境比過去還要嚴重，民進黨拿出的方式都是清算與鬥爭，只要你反對民進黨，就要把你幹掉。

侯友宜強調，他一輩子做刑事警察，對就對，不對就不對，壞人抓去關，好人就把他顧好，不會去管他是什麼黨、什麼派。柯建銘做了那麼久立委夠了吧？頭腦想的還是只有立法院長位置而已，且他後面還有2個人，發動罷免的過程最可惡的是用仇恨、民粹去利用所謂的領銜人，不斷的抹黑、造謠，用司法、網路、媒體，全面撲殺反對民進黨的人，「實在太可惡了」。

苗栗縣長鍾東錦指出，民主政治絕對是講法治而不是講人治，罷免就像是政黨之間的核子彈拿來轟炸，「不應該這樣做」。記者黃羿馨／攝影
苗栗縣長鍾東錦指出，民主政治絕對是講法治而不是講人治，罷免就像是政黨之間的核子彈拿來轟炸，「不應該這樣做」。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，罷團今晚在228公園舉辦公民晚會，邀請文學家曹馭博、北社羅社長等KOL催出年輕票。圖／新竹雙罷總部提供
新竹雙罷進入黃金周攻防，罷團今晚在228公園舉辦公民晚會，邀請文學家曹馭博、北社羅社長等KOL催出年輕票。圖／新竹雙罷總部提供
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人，館長陳之漢也出席站台。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人，館長陳之漢也出席站台。記者黃羿馨／攝影
嘉義市長黃敏惠說，嘉義市跟新竹市是姊妹市，這次大罷免讓她很心疼，所有新竹人委屈也是台灣人的委屈。記者黃羿馨／攝影
嘉義市長黃敏惠說，嘉義市跟新竹市是姊妹市，這次大罷免讓她很心疼，所有新竹人委屈也是台灣人的委屈。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入黃金周攻防，反罷方由藍白大咖侯友宜、黃國昌等人領軍藍營縣市首長舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，現場喊出4500人。記者黃羿馨／攝影

罷免 侯友宜

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