國民黨女力團結 南投縣長許淑華赴桃園挺立委萬美玲

國民黨反罷免，南投縣長許淑華今天下午到桃園聲援立委萬美玲，2人站上紅色吉普車頂著強風掃街，呼籲民眾7月26日出門投不同意票，守護好立委繼續在國會替大家服務。

許淑華與萬美玲曾在立法院共事，情誼深厚，今天特地北上力挺，也展現藍營女力團結，車隊從中路重劃區出發，一路繞行桃園藝文廣場、中正路商圈和五中生活圈，所到之處都有熱情民眾加油打氣。

許淑華表示，萬美玲長期在教育、社福等議題上深耕，堪稱是「最暖立委」，如今卻遭逢不公平罷免，令人心疼與不平，所以要來給她加油打氣，也呼籲民眾7月26日一定要出來投票，用選票守護優質立委，守住台灣民主的公平與正義。

萬美玲說，感謝許淑華縣長百忙之中抽空趕來桃園，不畏風雨地陪同她掃街拜票，心裡滿滿感動，而沿途民眾加油支持，也讓她倍感溫暖，剩下一周就要投票，讓桃園再贏一次，贏回民主價值，也遠離仇恨對立，贏回下一代的未來。 國民黨南投縣長許淑華（右）今天北上力挺桃園立委萬美玲，呼籲大家出門投下不同意票。記者陳俊智／攝影 國民黨南投縣長許淑華（右）今天北上力挺桃園立委萬美玲，呼籲大家出門投下不同意票。記者陳俊智／攝影

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