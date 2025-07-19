國民黨女力團結 南投縣長許淑華赴桃園挺立委萬美玲
國民黨反罷免，南投縣長許淑華今天下午到桃園聲援立委萬美玲，2人站上紅色吉普車頂著強風掃街，呼籲民眾7月26日出門投不同意票，守護好立委繼續在國會替大家服務。
許淑華與萬美玲曾在立法院共事，情誼深厚，今天特地北上力挺，也展現藍營女力團結，車隊從中路重劃區出發，一路繞行桃園藝文廣場、中正路商圈和五中生活圈，所到之處都有熱情民眾加油打氣。
許淑華表示，萬美玲長期在教育、社福等議題上深耕，堪稱是「最暖立委」，如今卻遭逢不公平罷免，令人心疼與不平，所以要來給她加油打氣，也呼籲民眾7月26日一定要出來投票，用選票守護優質立委，守住台灣民主的公平與正義。
萬美玲說，感謝許淑華縣長百忙之中抽空趕來桃園，不畏風雨地陪同她掃街拜票，心裡滿滿感動，而沿途民眾加油支持，也讓她倍感溫暖，剩下一周就要投票，讓桃園再贏一次，贏回民主價值，也遠離仇恨對立，贏回下一代的未來。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言