影／台中再贏一次！許淑華轟賴清德救災分藍綠 用大罷免搞鬥爭

第一波立委罷免案將於7月26日投票，國民黨今晚在台中市舉辦「台中再贏一次」反罷免造勢大會，由台中市長盧秀燕領軍，雖然飄著毛毛細雨，仍吸引2萬多人到場力挺，民眾高喊「726反惡罷、出門去投不同意」、「挺台中、反惡罷」，氣氛熱烈。

國民黨立委馬文君、游顥與南投縣長許淑華同時上台反惡罷。許淑華說，民進黨發動罷免是因為馬文君與游顥在立法院表現優秀，才會成為政治鬥爭對象，強調「民進黨發動大罷免不是因為國民黨立委做不好，而是因為做得太好」。

她提到，早在去年選舉期間，民進黨就點名台中三名年輕立委，認為新人好對付，實際目的是要削弱支持度高的盧秀燕市長周邊子弟兵。許淑華痛批，這種手段是政治清算，不是真正基於問政表現而發動罷免。

她並指出，縣市首長做得好，中央應該高興配合，但現況卻相反。她以雲林縣長張麗善為例，「張麗善縣長是咱雲林第一位五星級縣長，她跟張嘉郡委員，和丁學忠委員，在所有農損補助、青菜價格等事實上，攏在替咱農民發聲。」

許淑華質疑，這次風災農民損失嚴重，應該獲得中央補助，但賴總統卻以藍綠做區別，「這樣的總統真不應該，也真糟糕，非常不適任，對不對啊？」

她也為馬文君抱屈，指其揭發潛艦國造爭議後成為民進黨攻擊目標，「紅帽子戴最大就是她」，呼籲現場群眾給予掌聲與鼓勵。至於同樣被推動罷免的立委游顥，許淑華則強調其第一任就成功為地方爭取建設經費，民進黨卻以罷免回應，「越做得好越要被罷，這不公平」。

許淑華呼籲選民踴躍投票，用選票守住國會，「國民黨一席都不能少」，要讓國會為人民爭取真正的福祉與公平。 「台中再贏一次」反罷免造勢大會晚間在台中市舉行，雖然飄著毛毛細雨，仍吸引1.5萬人到場力挺，支持者氣氛高漲。記者陳秋雲／攝影 南投縣長許淑華、立委游顥、馬文君同台，痛批民進黨利用大罷免搞鬥爭。記者陳秋雲／攝影

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