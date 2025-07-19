快訊

僅榜首一半…全台薪資排行「這縣市」墊底 縣府說話了

何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中再贏一次！許淑華轟賴清德救災分藍綠 用大罷免搞鬥爭

聯合報／ 記者 陳秋雲江良誠／台中即時報導
南投縣長許淑華、立委游顥、馬文君同台，痛批民進黨利用大罷免搞鬥爭。記者陳秋雲／攝影
南投縣長許淑華、立委游顥、馬文君同台，痛批民進黨利用大罷免搞鬥爭。記者陳秋雲／攝影

第一波立委罷免案將於7月26日投票，國民黨今晚在台中市舉辦「台中再贏一次」反罷免造勢大會，由台中市長盧秀燕領軍，雖然飄著毛毛細雨，仍吸引2萬多人到場力挺，民眾高喊「726反惡罷、出門去投不同意」、「挺台中、反惡罷」，氣氛熱烈。

國民黨立委馬文君游顥與南投縣長許淑華同時上台反惡罷。許淑華說，民進黨發動罷免是因為馬文君與游顥在立法院表現優秀，才會成為政治鬥爭對象，強調「民進黨發動大罷免不是因為國民黨立委做不好，而是因為做得太好」。

她提到，早在去年選舉期間，民進黨就點名台中三名年輕立委，認為新人好對付，實際目的是要削弱支持度高的盧秀燕市長周邊子弟兵。許淑華痛批，這種手段是政治清算，不是真正基於問政表現而發動罷免。

她並指出，縣市首長做得好，中央應該高興配合，但現況卻相反。她以雲林縣長張麗善為例，「張麗善縣長是咱雲林第一位五星級縣長，她跟張嘉郡委員，和丁學忠委員，在所有農損補助、青菜價格等事實上，攏在替咱農民發聲。」

許淑華質疑，這次風災農民損失嚴重，應該獲得中央補助，但賴總統卻以藍綠做區別，「這樣的總統真不應該，也真糟糕，非常不適任，對不對啊？」

她也為馬文君抱屈，指其揭發潛艦國造爭議後成為民進黨攻擊目標，「紅帽子戴最大就是她」，呼籲現場群眾給予掌聲與鼓勵。至於同樣被推動罷免的立委游顥，許淑華則強調其第一任就成功為地方爭取建設經費，民進黨卻以罷免回應，「越做得好越要被罷，這不公平」。

許淑華呼籲選民踴躍投票，用選票守住國會，「國民黨一席都不能少」，要讓國會為人民爭取真正的福祉與公平。

「台中再贏一次」反罷免造勢大會晚間在台中市舉行，雖然飄著毛毛細雨，仍吸引1.5萬人到場力挺，支持者氣氛高漲。記者陳秋雲／攝影
「台中再贏一次」反罷免造勢大會晚間在台中市舉行，雖然飄著毛毛細雨，仍吸引1.5萬人到場力挺，支持者氣氛高漲。記者陳秋雲／攝影
南投縣長許淑華、立委游顥、馬文君同台，痛批民進黨利用大罷免搞鬥爭。記者陳秋雲／攝影
南投縣長許淑華、立委游顥、馬文君同台，痛批民進黨利用大罷免搞鬥爭。記者陳秋雲／攝影

馬文君 許淑華 罷免 游顥 民進黨 國民黨

延伸閱讀

「台中再贏一次」藍營造勢籲團結 高金、龍介仙火力全開批賴清德

反罷免 朱立倫雨中喊：台灣最大黨就是不同意賴清德黨

台中反罷免造勢 過來人謝國樑吐經驗：到今天搞不懂為何被罷

南投國姓咖啡節自帶杯無限暢飲 消費滿額抽機票

相關新聞

獨／綠揭「一日遊388元」假觀光真反罷免造勢 藍回擊栽贓不能忍受

今天下午國民黨舉辦反惡罷 戰獨裁！「不同意罷免」北部黃金周造勢晚會，號稱萬人到場支持，新北市議員黃淑君出示一張破盤價拉拉...

罷免徐巧芯團體鼓吹「遷戶籍」…張斯綱直呼違法 再爆罷團反應

國民黨台北市議員張斯綱前天在臉書揭露一則影片，指控罷免立委徐巧芯團體發言人Roger，於去年12月一場活動宣講中，公然表...

「民主懸崖旁」韓國瑜嘆逐漸獨裁 侯友宜疾呼：不出來投票台灣去了了

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜與侯友宜批評民進黨，韓國瑜稱民進黨...

724與罷團凱道大會師！綠營造10萬人造勢 黨內人士揭決戰2大關鍵

全國罷免首波投票7月26日舉行，選前兩天藍綠凱道大拚場，民進黨已要求所有黨公職全力協助、配合724凱道的集結活動，希望營...

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團...

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。