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中台灣再贏一次 張麗善：守住濁水溪南北立委一席都不能少

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
雲林縣長張麗善率立委張嘉郡，呼籲人民共同守住濁水溪南北的立委，一席都不能少。記者黃仲裕／攝影
雲林縣長張麗善率立委張嘉郡，呼籲人民共同守住濁水溪南北的立委，一席都不能少。記者黃仲裕／攝影

罷免投票最後一周，國民黨今在黃金周六夜晚，在台中市舉辦「台中再贏一次」造勢大會，力挺遭罷免的國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪三人，現場陸續湧進超過1.5萬名支持者到場相挺，集結中台灣人民的心聲，共同向執政者表達「全民反惡罷、票投不同意」，雲林縣長張麗善率立委張嘉郡，呼籲人民共同守住濁水溪南北的立委，一席都不能少。

張麗善表示，國民黨的立委都很有作為，不但通過了很多的民生法案，包括公糧收購、放寬80歲老人取得巴氏量表，也協助弱勢的縣市，能夠透過財畫法能夠得到預算，在地方做一些基礎的建設；同時提高警消人員的所得替代率達到80%，甚至昨天的「剴剴案」才終於人性地保護兒童迎來遲來的正義，這些都是國民黨立法委員為鄉親爭取來的權利和福利。

張麗善說，面對執行黨的施政，立法院要負起監督的責任，立法院更不能淪陷，這次所有的執政黨要罷免在野黨，更是全世界的笑話，叫做民主倒退，而這些非常棒、做得非常好的國民黨立委，根本不管他做好做壞，竟然無差別的罷免，根本是濫用罷免權，所以這一次7月26日，從濁水溪以南開始，往北所有的立委，大家通通要守住，一席都不能少。

張麗善更拜託現場民眾回去呼籲所有的親戚朋友，大家都要結力團結起來，從雲林開始，所有每一席立委大家都要出來投下不同意罷免票，大家才能共同守護台灣的民主政治，守護張嘉郡維持現有健全的機制。

「台中再贏一次」造勢大會昨晚在台中市舉行，現場陸續湧進超過1.5萬名支持者到場相挺。記者黃仲裕／攝影
「台中再贏一次」造勢大會昨晚在台中市舉行，現場陸續湧進超過1.5萬名支持者到場相挺。記者黃仲裕／攝影

罷免 濁水溪 張麗善 國民黨

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