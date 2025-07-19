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賴香伶為昔日對手呂玉玲站台 高喊「反對罷免大成功」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
7月26日罷免投票進入倒數黃金周，桃園第五選區平鎮、龍潭立委呂玉玲，今晚舉行政策說明會。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票進入倒數黃金周，桃園第五選區平鎮、龍潭立委呂玉玲，今晚舉行政策說明會。記者翁唯真／攝影

7月26日罷免投票進入倒數黃金周，桃園第五選區平鎮、龍潭立委呂玉玲，今晚舉行政策說明會，昔日對手前立委賴香伶也現身站台表示，民進黨4成鐵票若都出來，對呂會是壓力，藍白6成的人都要出來投票，民進黨才是違反民主，要讓他們大罷免大失敗，反對罷免大成功。

呂玉玲今晚於龍潭舉行政策說明會，賴香伶、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、立委徐欣瑩等人輪番上陣懇託，雖下著雨不過現場仍湧入近千人，不斷高喊「不同意罷免」。

賴香伶表示，她感觸很深，因前總統蔡英文執政8年造成傷害，光電板因颱風耗損及環境影響，且電價還是一直漲，台電也是一直要補助，還有颱風造成嘉義有小孩10天沒電上網發文說，卻被網路暴力說是中共派來的，讓小孩要撤文。

賴說，不能讓國會為所欲為，藍白在立院過半，財劃法通過是好事，卻被講中央政府會沒錢，並要把帳掛到通過立委頭上。現在陸續收到罷免通知書，都是為了反對而反對沒寫真話，要讓認真負責的人才守護國會。

張善政說，好幾年前督促龍潭的804醫院蓋新大樓，呂玉玲是幕後推手，屆時啟用要飲水思源，大家不要忘記她的功勞。現在龍潭轉運站也動土了，捷運橘線也要延伸到桃園，龍潭科學園區市府徵收後土地也比原來還大，還有板龍、新梅龍快速道路也在評估，都是因為呂在立院幫忙監督，市政需要市府、議會及立院鐵三角合作，大家一定要照顧好呂玉玲。

「是正義跟邪惡的對抗」，邱奕勝說，很少看到一個政治人物做事這麼執著，呂把家庭顧好，在立院還錢於民投票時堅持要表決通過才要去醫院掛急診，對工作態度值得受支持。雖然罷免是公民權利，但民進黨把它當機器，連立院副院長也罷免，對國會尊重算什麼，政黨可以輪替，但不可以欺負人民，民進黨發動罷免背後很多金錢利益現在執政黨不願協商只蠻幹，若成功罷免就是極權的開始。

徐欣瑩說，她跟呂都是客家女兒，都有客家精神很刻苦耐勞認真打拚，呂是大家的大姐姐跟媽媽，她是好立委特別努力及打拚，她在立院抱病通過超收稅金明年還稅於民發1萬、爭取增加5天國假還有交通、醫療，持續爭取福利。在立院監督制衡是天經地義，世界先進民主國家很少用到罷免，容易淪為政治鬥爭，選輸翻桌，受苦是民眾，是民主史上笑話，要投不同意罷免，讓政府知道人民的怒火。

7月26日罷免投票進入倒數黃金周，桃園第五選區平鎮、龍潭立委呂玉玲，今晚舉行政策說明會。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票進入倒數黃金周，桃園第五選區平鎮、龍潭立委呂玉玲，今晚舉行政策說明會。記者翁唯真／攝影

賴香伶 罷免 民進黨 呂玉玲

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