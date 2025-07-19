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國民黨積極回防花蓮 林右昌曝「傅崐萁造勢僅400人」：民心思變

中央社／ 台北19日電
大罷免投票日前超級黃金周，民團發起的「護國大遶境」行動19日在台北市區掃街宣傳，民進黨秘書長林右昌（前中）傍晚現身響應參與，並接受媒體聯訪。中央社
大罷免投票日前超級黃金周，民團發起的「護國大遶境」行動19日在台北市區掃街宣傳，民進黨秘書長林右昌（前中）傍晚現身響應參與，並接受媒體聯訪。中央社

民進黨秘書長林右昌今天表示，護國大遶境活動就是透過整個過程，讓民眾知道公民團體發起罷免的意義，沿途民眾自發性加油打氣，也有人跟著車隊走，充分展現人民的力量。

林右昌下午在民進黨副秘書長何博文、社運部主任江志銘、台北市黨部主委張茂楠陪同下，出席「護國大遶境-台北市徒步掃街」活動。

林右昌受訪表示，護國大遶境是希望透過行腳過程讓民眾知道公民團體發起罷免的意義、726投票，他從南部繞一圈回來，沿途很多民眾自發性在路旁加油打氣，也有人跟著車隊走，充分展現人民力量。

林右昌被問到國民黨積極回防花蓮時表示，國民黨立委傅崐萁今天舉辦兩場造勢活動，規模卻只約400人，而且是動員黨務系統，這跟傅崐萁過去動員的場面相比差很多，可以看到花蓮民心思變。

媒體詢問，台中市長盧秀燕今天對於民眾喊話為何不反共時，回應民眾應趕快去南部救災。林右昌表示，盧秀燕的回應蠻可惜，外傳她是要選總統的人，對於公民運動應該要有更高認識，她可以堅定回應自己反共，不需要嗆聲民眾、要民眾去救災。

林右昌說，對於南部災情，所有縣市長跟跨縣市資源都全力投入，過去中南部有災情，也都會跨縣市支援，盧秀燕如果在意，可以動員台中市能量救災，而不是反嗆民眾。

媒體報導，國民黨立委王鴻薇口出「台灣是個城市」，事後說是口誤。林右昌表示，王鴻薇迴避就是心虛，只要講中華民國是一個主權獨立國家，跟中華人民共和國互不隸屬，問題就解決了。

媒體也報導，國民黨立委洪孟楷說，在街口宣講時，遭罷團干擾。林右昌表示，民眾詢問洪孟楷為何要修兩岸人民關係條例第29條，民眾問得很好，人民有知的權利，洪孟楷不需要顧左右而言他。

遶境 罷免 民進黨 林右昌 國民黨 傅崐萁

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