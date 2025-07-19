724與罷團凱道大會師！綠營造10萬人造勢 黨內人士揭決戰2大關鍵

全國罷免首波投票7月26日舉行，選前兩天藍綠凱道大拚場，民進黨已要求所有黨公職全力協助、配合724凱道的集結活動，希望營造10萬人大會師的團結場景。黨內人士透露，罷免投票不同於大選投票，不會打成藍綠對決，決戰兩大關鍵是「反共」與「正藍軍」。

民進黨秘書長林右昌今天出席「護國大遶境-台北市徒步掃街」活動，針對未來關鍵7天如何與罷團合作，他說，罷團已經做了活動規劃，民進黨所有黨公職會全力協助與配合，包括7月24日在凱道集結活動，7月25日投票前一天晚上，各地罷團都有造勢活動，民進黨都會積極協助與參與。

民進黨人士表示，7月24日凱道集會活動非常重要，民進黨預計21日開會，針對這兩天各罷區的活動狀況交換意見，綜合評估後，做出最後定案，屆時相關單位會向外界說明。

7月24日凱道大會師，黨內人士表示，民進黨將全力大動員，希望營造10萬人大會師的團結場景，但屆時總統賴清德不會出席，現場也不會播放總統談話相關影片。因為罷免目標選區內的國民黨立委，與賴總統講什麼沒有關係，而是聚焦為何要罷免這些立委，他們做了哪些事、對國家的影響等。

黨內人士表示，目前罷免熱戰區以台北市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣6縣市最為關鍵。這次是台灣首次公民團體發起全國性罷免活動，與大選的選舉投票不同，這次罷免成案的立委都是國民黨籍，若將罷免投票打成藍綠對決，一定不會贏。

黨內人士說，決戰未來關鍵一週，將訴求「反共」與「正藍軍」兩大關鍵。在國民黨優勢選區，很多國民黨支持者是「反共」、「支持中華民國」，因此策略上鎖定「反共」，以號召更多的正藍軍出來投票，罷免「不反共、親共」的不適任藍委。

其次，民進黨人士表示，很多正藍軍不支持民進黨，必須讓他們了解罷免投票與支持民進黨無關，而是要罷免「不反共」的藍委，才能出現一個新的政治局面，在藍軍優勢選區，國民黨還是可以提名「反共」的立委。

黨內人士表示，部分正藍軍應該可以理解「先罷免這一批，再重新選新一批立委，國民黨也會贏」的邏輯論述，最後關鍵就是全力催票，催出罷免同意票。

商品推薦