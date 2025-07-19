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「台中再贏一次」藍營造勢籲團結 高金、龍介仙火力全開批賴清德

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「台中再贏一次」藍營反罷造勢晚會，原民立委高金素梅和國民黨不分區立委謝龍介、柯志恩，及高雄隊議員站台助講。記者陳秋雲／攝影
「台中再贏一次」藍營反罷造勢晚會，原民立委高金素梅和國民黨不分區立委謝龍介、柯志恩，及高雄隊議員站台助講。記者陳秋雲／攝影

今是反惡罷護民主的黃金周末，「台中再贏一次」藍營反罷造勢晚會吸引逾兩萬人參加，原住民立法委員高金素梅痛批賴清德把台灣人劃分為「其餘人」、「雜質」，立法委員謝龍介抨擊賴清德稱「少數說了才算數」，選民7月26日出門投下不同意票，守護真正民主。

「台中再贏一次」反罷造勢晚會在台74線旁舉辦，台中市長盧秀燕及藍營大咖，和台灣民眾黨主席黃國昌聯袂大造勢，高金素梅、謝龍介及柯志恩與高雄隊的議員站台，高金素梅以原民身分強調「我們都是一家人」，謝龍介全程台語演說，帶動觀眾高昂情緒。

高金素梅表示，回到台中像回到家，感覺真好，這段時間大家一定和她一樣非常憤怒、非常焦慮，她要跟大家講與其焦慮、生氣，倒不如用行動告訴賴清德、告訴民進黨「我們絕不妥協」。

高金素梅指出，賴清德曾說除了原住民跟新住民之外，在場大家都是其餘人，賴清德也說跟他理念、思想不一樣的統統都是雜質要被打掉，她想請問在場的家人「你們是其餘人嗎？你們是雜質嗎？」在場群眾大聲回答「不是」。

高金素梅說，讓她和原住民的族人告訴賴清德，不管先來後到，不管你是哪一個族群，「我們都是一家人」，「我們一家人」下個禮拜六一定要做一個很重要的事情，就是出門投票，（台中國民黨立委）一個都不能少。

「龍介仙」謝龍介台語助講，批民進黨「輸了不甘願起哮喘、起唾面」，米甕裡還有米可下鼎，都是百姓血汗錢，我們（國民黨）給你們通過大人小孩退稅，還你們一萬元，（這件事做得）對不對？全台灣只有兩個人說不對，一個是賴清德，一個是卓榮泰，所以7月26日大家要投對，賴、卓他們就會跟著做對。

謝龍介又說，總統是安慰民情，但是我們的總統四處去點火，台中盧市長四處去安撫，上午到花蓮，下午去新北，現在回台中，我們（國民黨）和你們民眾一樣是真正顧台灣民主的，對不對？可是總統說民主不是你們說多數表決就算數，原來他40%，意思是現在少數的40%說了才算，這樣對嗎？可以嗎？

謝龍介呼籲台中市民只要用理性、偉大的選票，7月26日用大家的選票跟賴清德說NO，7月26日用選票跟台中市國民黨立委作伴，不能讓他們孤單，一起投下不同意罷免

高金素梅 賴清德 謝龍介 罷免 國民黨

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