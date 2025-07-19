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726罷免倒數…綠控推薦監察員不能就地投票 基隆選委會說話了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠民代控推薦監察員不能就地投票，基隆選委會：送名冊逾期。本報資料照片
綠民代控推薦監察員不能就地投票，基隆選委會：送名冊逾期。本報資料照片

基隆罷免立委林沛祥案將在7月26日投票，民進黨議員鄭文婷今天接獲投開票所監察員反映，今年無法依照過往慣例在自己監票的投開票所投票，而又返回戶籍地投票，造成來回奔波困擾。選委會說明送至的名冊逾期，仍可回戶籍投票。

鄭文婷說，距離7月26日投票日只剩6天，今天開始一連兩天有監察員講習，卻有多位監察員向她投訴，無法在自己監票的投開票投票，造成困擾。

鄭文婷說，已依選委會要求，民進黨基隆市黨部確實也是在期限內完成送件，但基隆市選委會卻以選舉人名冊已造好冊為由，拒絕依照監票員實際服務地點進行修正，導致所有監票員無法就地投票。

這樣的處理方式，與以往選舉經驗不符，以往基隆的監票員可在自己監票的投開票所完成投票，選務單位也會協調配合，確保監票人員的投票權益。

她說，這次基隆市選委會卻要求監票人員必須利用中午時間，請假返回戶籍所在地的投票所投票，導致協助選務的監票人員必須在戶籍地與監票地點兩邊跑的情況，嚴重損害監票人員合法行使投票權的權益。選委會作為中立的行政機關，理應配合保障基層選務工作人員的基本權利，而不是用程序理由推託責任，甚至讓數百名監票人員被迫承擔不必要的困擾與負擔。

基隆市選委會說明，依照立委林沛祥罷免案編造投票所名冊注意事項工作地投票投票人之名冊編造規定：區公所應於7月7日下午5時前將工作地投票之工作人員名冊送達戶籍地戶政事務所。

選委會依程序表規定於7月4日函請提議人之領銜人及被罷免人推薦投(開)票所監察員，並請於收文後4日內將推薦監察員名冊送審查，選委會7月9日始接到提議人之領銜人及被罷免人推薦投(開)票所監察員完整名冊，以致不及列入工作地投票造冊，如選務工作人員無法於工作地投票者，仍可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響其投票權益。

罷免 民進黨 基隆市選委會

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