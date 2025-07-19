台中反罷造勢雨中大進場 蔣萬安喊「罷免罷到沒人性、罷到瘋掉」
藍白今天在台中舉辦中台灣最大反罷造勢，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安攜手進場，現場下起雨。蔣萬安站在雨中高喊，民進黨已經罷免罷到瘋掉、罷到沒有人性，說打假球的球員更認真、罷免失敗會成為行動器官；7天之後，台灣人要用選票告訴世界，民主不是民進黨做主。
盧秀燕與蔣萬安、台中6名被罷藍委晚上7時50分許從會場後方進場，現場2萬名支持者情緒沸騰，儘管天空下起雨，難澆熄群眾熱情，許多人撐著傘、穿著雨衣仍舉起中華民國國旗吶喊。盧蔣等人約5分鐘後抵達舞台，與國民黨主席朱立倫、台中前市長胡志強等人一同登台。
蔣萬安說，現在雖然飄著雨，風雨生信心，他們非常有信心。民進黨這次發動無差別大罷免，卻講不出任何正當理由，選舉公報都是東湊西拼，甚至連「沒在選區看過立委」都能成為理由；民進黨就是選輸翻桌，要沒收全民去年選舉結果，還要人民用納稅錢賠他們補選。
蔣萬安表示，民進黨要讓台灣只剩一種聲音，不准有不同意見，否則就要被罷免、就是雜質；民進黨已經罷免罷到瘋掉了，有人說職業棒球員沒有打假球的球員認真，這是對棒球員、球迷最大羞辱，假球案是所有球迷心中永遠的痛。
蔣萬安說，民進黨政治操作，罷免罷到沒人性，有人說罷免是台灣唯一生路，罷免失敗男人就會被抓去烏俄戰場換石油，女人小孩成為共產黨行動器官，但17年前民進黨也曾說，不投民進黨，當兵去黑龍江，最後有嗎？民進黨就是最大的詐騙集團。
蔣萬安痛批，有人罷免罷到要教訓災民，說救災靠自己；災民請求國軍幫忙，賴清德總統卻說要社區發揮力量；災民爬到屋頂修繕房屋不幸身亡，民進黨高官告訴他們，要自己爬上去。
蔣萬安嘆，前天，他語重心長告訴賴清德總統，團結不是用講的，要有具體行動，賴總統回應，團結不是口號，要有共同信念。他知道，做人當然要有信念，但如果真的有信念，就請總統府、國安會、外交部為養共諜道歉。蔣萬安在雨中嘶吼，「如果做不到，談什麼信念，談什麼團結！」
蔣萬安說，今天如果繼續沉默不投票，就是放任民進黨繼續惡搞、撕裂台灣，726拜託大家，一定要出門投票，讓社會安定、國家回到正軌；7天以後，讓台灣用手中選票告訴民進黨與全世界，台灣的民主，不是民進黨做主。
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