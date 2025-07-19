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柯志恩率高雄藍軍到台中挺藍委 籲726投不同意

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝
柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝

距離7月26日罷免投票日進入倒數關鍵一周，身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩今日率領「KMT高雄隊」北上台中，聲援3位年輕立委，呼籲選民投下「不同意罷免票」，用選票守護改革力量，對執政黨發出監督制衡。

綠營發起大罷免行動，中部3名藍營立委首當其衝，形成新一波攻防焦點，柯志恩今強調，這場罷免行動不只是地方的抉擇，且是一場「對賴清德政府的期中考」。

柯志恩指出，去年底國民黨與地方選民共同努力，將3位最年輕、最具改革意志的候選人送進立法院，這一年來，他們積極推動「無煤中火」政策，並成功催生「一萬元普發」政策三讀通過，展現新世代政治人物的執行力。

「我們今天來，不是為了國民黨，而是為了大台中的發展與公義。」柯志恩說，這次高雄市議會黨團市議員包括黃香菽、蔡金晏、陳美雅、蔡武宏、鍾易仲、陸淑美、陳麗娜、陳麗珍、白喬茵、許采蓁，連同市黨部副主委黃韻涵組隊而來，就是希望傳遞高雄民眾對台中的支持與感謝。

柯提及高雄在風災時曾多次獲得台中市民支援，「今天我們也要回應這份情誼，來挺肯做事、有理想的年輕立委。」

針對罷免行動背後的政治操作，柯批評，民進黨未正面回應民意監督，反而訴諸罷免壓力，打擊在野監督力量，藍白在國會已有多數，民進黨卻仍一意孤行，不願傾聽基層聲音，這讓更多人看清制度制衡的重要性。

她最後呼籲選民，726投票日當天走出家門，投下「不同意罷免票」，不僅是力挺優秀立委，更是向執政黨表達民意的另一種方式。

柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝
柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝
柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝
柯志恩組KMT高雄隊合體力挺台中立委，呼籲726投下不同意罷免票。記者郭韋綺／翻攝

罷免 柯志恩 國民黨

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