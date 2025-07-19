反罷免 朱立倫雨中喊：台灣最大黨就是不同意賴清德黨

726罷免投票倒數，國民黨黨主席朱立倫今晚在雨中參加台中反罷造勢晚會站台時說，賴清德總統每一天只會鬥、只會讓我們更恨、台灣更分裂，請民眾繼續用選票在726、823票投不同意罷免，保住所有優質藍委，讓台灣人民展現最大民主，證明全台灣最大黨就是不同意賴清德黨。

國民黨今晚在一級戰區台中造勢，舉「台中再贏一次」反罷造勢晚會，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜，還有基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助講。

胡志強說，他愛台灣，所以出來反惡罷，726要救台灣，若不出來投不同意罷免票，台灣恐面臨獨裁、戒嚴，國會拿到多數，恐做出傷害台灣的事。罷免反對黨，這叫民主嗎？嘴裡講民主，做反民主的事，請大家來反惡罷。

朱立倫說，下周六出來投不同意罷免，下周不同意賴清德摧毀台灣民主，讓我們用愛、團結，讓台灣更好。賴清德每一天只會鬥、只會讓我們更恨，台灣更分裂，823大家要繼續用選票，票投不同意罷免反惡罷，讓優質藍委全數保住，讓台灣人民展現最大民主，證明全台灣最大黨就是不同意賴清德黨。

商品推薦