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罷免投票倒數 花蓮「挺美小隊」日出大道辦晚會籲公民站出來一人拉2票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，會場入口以小蠟燭排出投票日「726」3個數字。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，會場入口以小蠟燭排出投票日「726」3個數字。記者王燕華／攝影

罷免投票日前的黃金周，儘管颱風外圍環流帶來間歇雨勢，花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道以晚會、音樂、市集形式，邀請公民發聲，分享支持罷免的理由，喊出「罷免傅崐萁、風雨生信心」，盼最後一哩路一人拉2票，共同努力將同意票衝高到6萬票。

「0726守護花蓮、不枉此生」晚會地點在市區的日出大道，也是花蓮人早年熟知的「溝仔尾」，儘管有風有雨，到場的民眾相當踴躍，其中許多年輕面孔，還有年輕父母帶著幼兒前來，一起體驗這場公民活動，罷團「微光花蓮」領銜人李美玲也到場，會場入口處以小蠟燭排起「726」三個大大的數字，溫暖燭光搖曳著心願，期盼在7月26日罷免投票當天，匯聚更多的公民力量。

現場邀請各行各業的公民代表接力短講，包括醫師陳永興、「葉霸」葉春蓮老師，以及教師、律師、學生、藝術家與返鄉青年等，在地文史工作者黃家榮分享日出大道與溝仔尾的歷史脈絡，感嘆現在的日出大道，只剩經常有人滑倒的記憶。

晚會內容多元，除了短講，也有音樂與市集，氣氛溫暖，還有一群熱愛花蓮的音樂人與劇場創作者，透過演出傳遞對家鄉的深情與盼望。

「這不只是一次晚會，更是一場記憶的召喚與公民自覺」楊華美說，罷免傅崐萁是一場不分政黨、超越顏色的公民運動，感謝花蓮人不畏風雨站出來，最後一周，呼籲每個人拉2票，一起改變花蓮。

花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，會場綁上許多罷免小布條。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，會場綁上許多罷免小布條。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，呼籲花蓮人勇敢站出來罷免傅崐萁。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美與志工組成的「挺美小隊」，今晚在花蓮市日出大道辦晚會，呼籲花蓮人勇敢站出來罷免傅崐萁。記者王燕華／攝影

罷免 傅崐萁

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