反罷免黃金周藍營大咖齊聚台中 萬人力挺

726全台大罷免即將進入最後一周，藍營大咖今天齊聚台中，國民黨今天在市政路、黎明路口舉行造勢大會，吸引將近2萬人到場參加。台中再贏一次」反罷造勢晚會，今晚7時在台中市西屯區登場，包括朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜，還有基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助。

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