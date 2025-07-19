台中反罷免造勢 過來人謝國樑吐經驗：到今天搞不懂為何被罷
藍營今晚在台中舉辦中台灣最大反罷免造勢晚會，基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華也現身助陣。謝國樑去年就遭到罷免，分享自身經驗，直言「到今天還是搞不懂為什麼被罷免」，也強調很多人不知道反罷免要出門投票，一定要告訴更多人。
謝國樑說，去年10月13日是他的罷免投票，感謝鄉親，不過直到現在還是有很多基隆鄉親問他，去年為什麼會被罷免，但是他自己也搞不懂；台中726遭罷的3名立委，廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋都是年輕有活力的立委，在環保、親子與交通做了很多事情，被罷免真的很不公平。
謝國樑分享自身經驗，面對罷免，一定要告訴更多人出門投下不同意票；到現在還是有很多人不了解，以為支持現任立委就是不投票，他要用自己的經驗告訴大家，726一定要請大家出門投票。
張麗善表示，本屆立委有很多作為，通過許多法案，包含巴氏量表、財政收支劃分法、警消人員待遇改善，加上昨天的「剴剴法案」，為鄉親爭取權益與福利；立院必須負起監督的責任，不能淪陷，執政黨罷免在野黨氏世界笑話、銀主倒退，國民黨立委不管做得好不好，被無差別罷免，這是濫用罷免權。
許淑華指出，民進黨半年前開始搞大罷免，台中市區3名年輕藍委成為標靶，其實是因為台中市長盧秀燕做得太好，她的子弟兵才成為民進黨剷除的對象；地方縣市首長做得好，中央應該要感到高興，而非搞罷面，賴清德總統非常不適任，拜託鄉親，726國民黨一席都不能少。
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