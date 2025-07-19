台南風災孝子鋪帆布摔死 趙少康：國軍救災怎麼現在不行？

大罷免首波7月26日投票，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今晚參加台中反罷造勢晚會時說，南部做水災，台南一名孝子鋪帆布摔死，以前國軍可以幫忙大家救災，怎麼現在不行？請大家「去投不同意，監督更有力」，726去投不同意票。

國民黨今晚在台中舉辦中台灣選前最大場的「台中再贏一次」反罷造勢晚會，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、「戰鬥藍」發起人趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助講。

主辦單位表示，現場在晚間7時15分，現場破2萬人。

趙少康說，上周六他在洲際迷你蛋舉辦反罷，當天場外數千人進不去，今天也是人潮滿滿，公道自在人心，台中遭罷的三名立委都是年輕優質立委，為什麼要把他們罷掉？有道理嗎？民進黨企圖砍光年輕優質藍委，太可惡了，所以大家不能讓民進黨奸計得逞，所以要出門投不同意票。

趙少康指出，南部做水災，賴清德總統勘災時說「你自己去爬」，一名災民摔死，可不可憐？支持者說，可憐！什麼國軍在演習啦，以前國軍可以幫忙大家救災，怎麼現在不行？而且國軍演習可以改變，南部有水災，國軍去救災這是不是也是演習項目？所以請大家「去投不同意，監督更有力」，請大家一定要拉更多人，拜託大家，726去投不同意票。

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