快訊

何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

台南旭集甫開幕疑爆食物中毒！多人腹瀉送醫 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南風災孝子鋪帆布摔死 趙少康：國軍救災怎麼現在不行？

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今晚為台中反罷造勢晚會站台。記者陳秋雲／攝影
國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今晚為台中反罷造勢晚會站台。記者陳秋雲／攝影

罷免首波7月26日投票，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今晚參加台中反罷造勢晚會時說，南部做水災，台南一名孝子鋪帆布摔死，以前國軍可以幫忙大家救災，怎麼現在不行？請大家「去投不同意，監督更有力」，726去投不同意票。

國民黨今晚在台中舉辦中台灣選前最大場的「台中再贏一次」反罷造勢晚會，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、「戰鬥藍」發起人趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助講。

主辦單位表示，現場在晚間7時15分，現場破2萬人。

趙少康說，上周六他在洲際迷你蛋舉辦反罷，當天場外數千人進不去，今天也是人潮滿滿，公道自在人心，台中遭罷的三名立委都是年輕優質立委，為什麼要把他們罷掉？有道理嗎？民進黨企圖砍光年輕優質藍委，太可惡了，所以大家不能讓民進黨奸計得逞，所以要出門投不同意票。

趙少康指出，南部做水災，賴清德總統勘災時說「你自己去爬」，一名災民摔死，可不可憐？支持者說，可憐！什麼國軍在演習啦，以前國軍可以幫忙大家救災，怎麼現在不行？而且國軍演習可以改變，南部有水災，國軍去救災這是不是也是演習項目？所以請大家「去投不同意，監督更有力」，請大家一定要拉更多人，拜託大家，726去投不同意票。

趙少康 罷免 演習 民進黨 國軍 國民黨

延伸閱讀

藍罷免黃金周盧秀燕、韓國瑜等大將雲集 逾萬人到場相挺

藍白紛紛被抓…趙少康稱大罷免非民主 怒轟民進黨司法迫害

趙少康為反罷免取消東非旅程 羅智強：萬分感謝

駁賴清德抗中保台 趙少康：抗不能保 民主才能護台

相關新聞

獨／綠揭「一日遊388元」假觀光真反罷免造勢 藍回擊栽贓不能忍受

今天下午國民黨舉辦反惡罷 戰獨裁！「不同意罷免」北部黃金周造勢晚會，號稱萬人到場支持，新北市議員黃淑君出示一張破盤價拉拉...

罷免徐巧芯團體鼓吹「遷戶籍」…張斯綱直呼違法 再爆罷團反應

國民黨台北市議員張斯綱前天在臉書揭露一則影片，指控罷免立委徐巧芯團體發言人Roger，於去年12月一場活動宣講中，公然表...

「民主懸崖旁」韓國瑜嘆逐漸獨裁 侯友宜疾呼：不出來投票台灣去了了

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜與侯友宜批評民進黨，韓國瑜稱民進黨...

724與罷團凱道大會師！綠營造10萬人造勢 黨內人士揭決戰2大關鍵

全國罷免首波投票7月26日舉行，選前兩天藍綠凱道大拚場，民進黨已要求所有黨公職全力協助、配合724凱道的集結活動，希望營...

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團...

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。