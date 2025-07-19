快訊

何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

台南旭集甫開幕疑爆食物中毒！多人腹瀉送醫 市府要查了

台中反罷免造勢第一棒 黃國昌喊話賴清德「不要用仇恨製造對立」

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）在台中反罷造勢喊話賴清德總統，國家領導人該做的事情是用希望團結國人，而非用仇恨製造對立。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）在台中反罷造勢喊話賴清德總統，國家領導人該做的事情是用希望團結國人，而非用仇恨製造對立。記者黃仲裕／攝影

罷免倒數一周，藍白今天合體在台中舉辦「台中再贏一次」反罷造勢，現場湧入2萬人。民眾黨主席黃國昌第一棒上台，喊話賴清德總統，國家領導人該做的事情是用希望團結國人，而非用仇恨製造對立；他細數藍白本會期通過法案，強調改革路上要一起努力，726票投不同意。

黃國昌上台高喊，現在是所有台中人、台灣人團結的時刻，感謝今天每一個站出來對抗民進黨與賴清德總統獨裁專制的公民，他今早從台北出發，上午、下午分別與藍委羅廷瑋、廖偉翔車掃，拜託市區的台中鄉親，為了台灣民主、為了台中優質立委，下周六一定要投下不同意罷免。

黃國昌說，他要利用這個機會告訴賴清德總統，國家領導人該做的事情，是用希望團結國人，不是用仇恨製造人民對立；一個負責任的總統，該帶著國家人民一起往前，不是讓國政停滯。賴總統去年520上任至今，只繳出蒼白無力成績單，剩下仇恨、對立與分裂的社會。

黃國昌表示，今年2月1日開始，民進黨上下甚至國家機器正事不幹，只為「大罷免大成功」；反而是在野黨立委，努力在國會推進各種福國利民的法案，沒有因為惡罷停下腳步。

黃國昌指出，5月9日，藍白還給勞工5天假；5月13日，通過棄保潛逃與不法關說罪；6月10日，替軍人加薪，強化國防；6月24日，進一步修正公務人員保障法，讓公務體系職場霸凌不再出現；6月27日，完成法庭直播修法，替民進黨兌現承諾；上周通過普發1萬元，昨天再完成兒虐修法。

「我們一定要讓民進黨和賴清德知道，他們的所作所為違反民意！」黃國昌說，他們會走得更堅定，讓人民站出來教訓民進黨，在改革路上一起努力，請大家7月26日出門投下不同意罷免。

黃國昌 賴清德 藍白 罷免 民進黨 國家機器

延伸閱讀

「綠色恐怖愈來愈濃」馬英九問賴清德：我做得到兩岸和平 為何你不行

影／黃國昌嗆綠委鍾佳濱性暴力攻擊女藍委不道歉 要賴主席帶回約束

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

相關新聞

獨／綠揭「一日遊388元」假觀光真反罷免造勢 藍回擊栽贓不能忍受

今天下午國民黨舉辦反惡罷 戰獨裁！「不同意罷免」北部黃金周造勢晚會，號稱萬人到場支持，新北市議員黃淑君出示一張破盤價拉拉...

罷免徐巧芯團體鼓吹「遷戶籍」…張斯綱直呼違法 再爆罷團反應

國民黨台北市議員張斯綱前天在臉書揭露一則影片，指控罷免立委徐巧芯團體發言人Roger，於去年12月一場活動宣講中，公然表...

「民主懸崖旁」韓國瑜嘆逐漸獨裁 侯友宜疾呼：不出來投票台灣去了了

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜與侯友宜批評民進黨，韓國瑜稱民進黨...

724與罷團凱道大會師！綠營造10萬人造勢 黨內人士揭決戰2大關鍵

全國罷免首波投票7月26日舉行，選前兩天藍綠凱道大拚場，民進黨已要求所有黨公職全力協助、配合724凱道的集結活動，希望營...

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團...

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。