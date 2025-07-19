台中反罷免造勢第一棒 黃國昌喊話賴清德「不要用仇恨製造對立」

大罷免倒數一周，藍白今天合體在台中舉辦「台中再贏一次」反罷造勢，現場湧入2萬人。民眾黨主席黃國昌第一棒上台，喊話賴清德總統，國家領導人該做的事情是用希望團結國人，而非用仇恨製造對立；他細數藍白本會期通過法案，強調改革路上要一起努力，726票投不同意。

黃國昌上台高喊，現在是所有台中人、台灣人團結的時刻，感謝今天每一個站出來對抗民進黨與賴清德總統獨裁專制的公民，他今早從台北出發，上午、下午分別與藍委羅廷瑋、廖偉翔車掃，拜託市區的台中鄉親，為了台灣民主、為了台中優質立委，下周六一定要投下不同意罷免。

黃國昌說，他要利用這個機會告訴賴清德總統，國家領導人該做的事情，是用希望團結國人，不是用仇恨製造人民對立；一個負責任的總統，該帶著國家人民一起往前，不是讓國政停滯。賴總統去年520上任至今，只繳出蒼白無力成績單，剩下仇恨、對立與分裂的社會。

黃國昌表示，今年2月1日開始，民進黨上下甚至國家機器正事不幹，只為「大罷免大成功」；反而是在野黨立委，努力在國會推進各種福國利民的法案，沒有因為惡罷停下腳步。

黃國昌指出，5月9日，藍白還給勞工5天假；5月13日，通過棄保潛逃與不法關說罪；6月10日，替軍人加薪，強化國防；6月24日，進一步修正公務人員保障法，讓公務體系職場霸凌不再出現；6月27日，完成法庭直播修法，替民進黨兌現承諾；上周通過普發1萬元，昨天再完成兒虐修法。

「我們一定要讓民進黨和賴清德知道，他們的所作所為違反民意！」黃國昌說，他們會走得更堅定，讓人民站出來教訓民進黨，在改革路上一起努力，請大家7月26日出門投下不同意罷免。

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