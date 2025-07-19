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獨／綠揭「一日遊388元」假觀光真反罷免造勢 藍回擊栽贓不能忍受
今天下午國民黨舉辦反惡罷 戰獨裁！「不同意罷免」北部黃金周造勢晚會，號稱萬人到場支持，新北市議員黃淑君出示一張破盤價拉拉山一天只要388元的廣告，廣告寫明最後2小時配合造勢，質疑國民黨為替藍委反罷免造勢，推出超低價行程是假觀光之名，行政治動員之實。國民黨新北黨部主委黃志雄則說，廣告無國民黨字樣也不知真偽，惡意栽贓無法忍受。
黃淑君指出，根據公布的行程，該活動上午前往拉拉山農場採水蜜桃，行程結束後，下午4點直接帶隊「整批送往」板橋第一運動場，配合國民黨「反惡罷、戰獨裁」黃金周造勢晚會，並參與「不同意罷免」的集結活動。黃淑君批評，這根本是政治動員，假旅遊、真造勢，為了場面熱鬧，花招百出。
黃淑君表示，388元行程包含來回車資、農場門票及自助餐，甚至還安排了唱歌歡樂時間，根本賠本在做，明顯是有政治目的的動員。黃淑君質疑經費來源是否涉及行政資源或政黨補貼，應該公開說明，否則容易讓民眾誤解為公私不分。
黃淑君說政治歸政治、旅遊歸旅遊，認為國民黨不應把民眾當動員部隊。民眾有沒有參加政治活動應該是自由意志，不該用這種包裝手法塞人頭。
對此，國民黨新北黨部主委黃志雄則表示，廣告上無國民黨字樣，如何認定是國民黨斥資動員，且廣告也無法判定真偽，認為是惡意栽贓不能忍受。
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