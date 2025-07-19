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反罷免也要聽年輕人意見…藍全國青年沙龍明登場 館長將到場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨全國青工總會訂於20日在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，「館長」陳之漢將擔任講者。聯合報資料照
國民黨全國青工總會訂於20日在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，「館長」陳之漢將擔任講者。聯合報資料照

國民黨全國青工總會訂於20日在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，展現青年世代對公共事務的高度關注。本次論壇邀請四位講者登場，分別是全國青工總會總會長鄭任宗、以科技創新見長的 KMT Studio 召集人暨立委葛如鈞（寶博士）、深耕青年政策也擔任青年部主任的立委廖偉翔，以及直言敢言、廣受年輕人支持的「館長陳之漢。四人從不同視角切入，針對世代正義、科技趨勢、就業環境、言論自由與青年參政等青年高度關心的議題進行深入對談。

這場青年沙龍不僅凝聚了多元觀點，也促進跨領域的世代對話，讓參與者能夠跳脫同溫層，重新思考青年在國家發展中的定位與責任。現場不僅是知識與觀點的激盪，更是青年與社會對話的重要起點。

鄭任宗表示，未來將持續打造讓青年發聲的舞台，持續串聯全台各地青年夥伴與團體，推動更多面對面、有溫度的交流機會，讓「青年不缺席」不只是口號，更是一場實踐理想、參與改變的集體行動，為台灣注入更多年輕活力與正向能量。

館長 陳之漢 罷免 年輕人 國民黨

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