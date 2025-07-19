罷免徐巧芯團體鼓吹「遷戶籍」…張斯綱直呼違法 再爆罷團反應

國民黨台北市議員張斯綱前天在臉書揭露一則影片，指控罷免立委徐巧芯團體發言人Roger，於去年12月一場活動宣講中，公然表示支持罷免的其中一種方式是「遷戶籍」，認為此舉恐違反「刑法」第146條妨害投票正確罪；張斯綱再爆料，相關影片是罷團內部群組公開，而支持罷免的民眾看到這則影片的反應，竟是叫人趕緊收回並告知不要外流，怕影響民進黨。

張斯綱在臉書揭露Roger等罷團人士，於去年12月一場宣講活動的影片。Roger在影片中表示，支持罷免有5件事情可以做，包括簽連署、當志工、遷戶籍、捐款贊助罷免所需宣傳資金，以及協助擴散罷免資訊。

影片中，針對遷戶籍一事，Roger當時更強調只要戶籍在地4個月就可參與選舉、投票，因此若立即遷戶籍，就可參與第二階段罷免連署，以及最後階段的罷免投票。對此，張斯綱表示，根據「刑法」第146條之條文，罷團鼓吹民眾為了支持罷免而遷戶籍，但並無實際居住，「這就是犯法，最高可處5年有期徒刑，罷團鼓吹犯罪，檢調不查嗎？」

由於有網友質疑影片真實性，張斯綱進一步指出，影片是有人在罷團內部群組散佈，然而支持罷免的民眾看到這則影片的反應，竟是叫人趕緊收回並告知不要外流，怕影響松信罷免團隊、沈伯洋跟民進黨。根據張斯綱揭露的對話紀錄，有民眾直接承認，影片就是「我自己錄的」。

國民黨立委徐巧芯表示，罷免團體奧步充滿仇恨，相信許多民眾都無法接受不正當的罷免方式。罷團的行為難道會令人驚訝嗎？這種不惜訴諸疑似違法的行為，相信民眾經過長時間觀察，都會受不了這種不正當的方式。

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