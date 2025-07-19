「綠色恐怖愈來愈濃」馬英九問賴清德：我做得到兩岸和平 為何你不行

距離罷免投票日726僅餘一周時間，國民黨在「選前黃金周末」全力反罷。前總統馬英九今陪同國民黨立委賴士葆掃街，也參加新北反罷造勢。馬英九說，絕對不能讓民進黨輕易得逞，否則台灣社會將不堪設想。他質疑賴清德總統，為何在他任內能做到兩岸和平穩定，賴總統做不到？

馬英九說，今天他到新北市板橋區參加「國民黨反罷免造勢」活動，是因為最近大家都感受到社會上綠色恐怖、迫害人權的氛圍越來越濃厚、越嚴重，如果再不站出來反抗，台灣社會將會向下沉淪。今天大家能勇敢站出來，就是對賴清德總統上任後，賣台、引戰的不當政策，表達最強烈而沉痛的抗議。

馬英九表示，希望大家能夠表達對國民黨立委的支持，投下「不同意罷免票」，一起力挺做人誠懇、做事認真、能夠幫國民看緊荷包、推動國家建設的好立委。因為「票投不同意，制衡更有力」，讓國民黨立委繼續留在立法院打拚、服務。

馬英九提到，他曾擔任中華民國總統，前後執政了八年（2008至2016），台海兩岸關係一向和平穩定，海峽對岸中共從來沒有圍台軍演這種過分的動作，不但如此，大陸當局還跟我方簽署了23項雙邊協議，涵蓋人民生活的各個層面，嘉惠台灣人民，他還可以跟大陸中共總書記習近平先生在新加坡與北京會面兩次，使得兩岸關係一直處於和平穩定與繁榮狀態。為什麼換了民進黨執政，兩岸關係就開始不穩定與惡化，可以說是一夕變天？為什麼台灣的年輕人卻要被迫延長兵役、走上戰場？為什麼同樣是總統，他做得到兩岸和平與穩定，賴清德總統就做不到？這難道不是因為賴清德總統本人的失職與失能嗎？

馬英九指出，尤其是最近在國內發動大罷免的民進黨。他們因為執政無能，只能玩玩這些難登大雅之堂的奧步，賴清德任內不但將台灣的「護國神山」台積電搬去美國，對於美國推動、影響台灣權益非常重大的關稅戰，賴總統的應對也是不知所措、荒腔走板。賴總統最近還說搞罷免是要「去除雜質」，請賴總統告訴小老百姓，誰是雜質？誰該被去除？就連在野黨為民眾爭取普發一萬元的政策，民進黨也要阻擋，絕對不能讓他們再輕易得逞，否則台灣社會將不堪設想。

馬英九強調，他要呼籲在場的每一位好朋友，一定要團結一致，勇敢站出來，反對賴清德與民進黨發動的大罷免，因為這根本就是一種純粹政治鬥爭的惡性罷免，一定要去投票反對，不要讓「惡霸」的民進黨囂張得逞，傷害台灣的民主。要透過自己手中的選票，表達對賴清德總統的不信賴，將這次的反罷免變成對賴清德總統的不信任投票。

馬英九總結，請大家務必記得在7月26日星期六出門投下「不同意罷免票」，這一票攸關台灣的前途與人民的福祉，大家一定要堅定地去投票，表示「不同意罷免」。

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